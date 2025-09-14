Fuori di sé minaccia passanti con una fiamma ossidrica, bloccato col taser e arrestato

Bologna, 14 settembre 2025 – Fuori di sé, prima si è sfogato danneggiando le auto in sosta. E poi ha iniziato a minacciare le persone che incontrava, armato di un piede di porco e di una fiamma ossidrica, puntandola anche al viso di un uomo.

La scena di ordinaria follia si è verificata oggi nel primo pomeriggio a Rioveggio e per placare l’uomo, un tunisino di 38 anni già noto per precedenti di piccolo cabotaggio alle forze dell’ordine, i carabinieri hanno dovuto utilizzare il taser.

Alcuni frame del video dove si vede l'uomo colpito col taser e bloccato

Infatti il trentottenne, regolare sul territorio, malgrado i militari della compagnia di Vergato gli intimassero di fermarsi, continuava a urlare e dimenarsi. E anche dopo essere stato colpito con la pistola elettrica ha di nuovo scalciato gli agenti. Una volta ammanettato con molta fatica, è stato portato in caserma.

Tutta la scena è stata ripresa in un video, dove si vedono anche i cittadini intervenire per bloccare l'esagitato.