Minaccia, tenta di picchiare e poi prova a corrompere i carabinieri con 20 euro: arrestato

Sasso Marconi (Bologna), 19 marzo 2025 - Durante una lite con una donna ha urlato e inveito contro i carabinieri intervenuti per fermarlo e poi ha tentato di corromperli con 20 euro.

Come se non bastasse l'uomo, un quarantaduenne, ubriaco e molesto, subito dopo il primo episodio si è presentato in una pizzeria e non solo si è rifiutato di pagare, ma ha anche iniziato a bestemmiare facendo allontanare gli altri clienti.

Anche in questa occasione, quando l'uomo ha visto i carabinieri ha opposto resistenza, con sputi, calci e tentativi di testate ed è stato così arrestato con l'accusa di violenza o minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale.

Il tutto è accaduto l'altra sera, quando i militari dell'Arma della stazione di Sasso Marconi sono arrivati in piazza Martiri della Liberazione a seguito di una segnalazione di una lite tra un uomo e una donna. La ragazza ai carabinieri ha subito negato il litigio, ma il quarantaduenne, vedendo i militari dell'Arma, ha iniziato a urlare e inveire nei loro confronti, tentando anche di corromperli con 20 euro per mettere fine al controllo.

I carabinieri, dopo avergli immediatamente restituito la banconota, averlo riportato alla calma e fatto ragionare, lo hanno denunciato per oltraggio a un pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione, nonché segnalato alla Prefettura per ubriachezza.

Non contento, il quarantaduenne, subito dopo, si è presentato in una pizzeria in via Porrettana e dopo aver ordinato una pizza si è rifiuto di pagare e ha iniziato a bestemmiare e urlare, facendo scappare tutti i clienti. Anche in questo caso sono arrivati i militari dell'Arma e ancora una volta l'uomo ha ricominciato a inveire contro di loro, aggredendoli con sputi e calci per sottrarsi al controllo e andare via.

Portato in caserma per le procedure di rito, l’uomo ha continuato a offendere l’onore e il decoro dei carabinieri che anche in questa circostanza sono stati raggiunti da numerosi sputi e offese. L'uomo ha anche tentato di colpire con alcune testate uno dei militari nel tentativo di allontanarsi nel cortile della caserma.

Visto il suo stato di agitazione è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno successivamente trasportato in ospedale e dimesso poco dopo con una diagnosi di abuso etilico, riscontrando nelle analisi del sangue un tasso alcolemico pari a 2 g/l.

L'uomo è stato così arrestato e sottoposto a rito per direttissima. L'arresto è stato convalidato e nei confronti del quarantaduenne è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, in aggiunta a quella già in atto per analoghi fatti commessi in precedenza.