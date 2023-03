Minaccia un ragazzino per soldi Arrestato per tentata rapina

Si è avvicinato a un ragazzino 14enne che stava andando a scuola, lo ha minacciato con un bottiglia di vetro e poi gli ha chiesto di consegnarli i soldi. È successo venerdì, intorno alle 8, in via Zampieri dove un 23enne moldavo è stato arrestato dai carabinieri nel Nucleo Radiomobile per tentata rapina. Ad allertare il 112 è stata la vittima che ha anche fornito una dettagliata descrizione dell’aggressore. Per lui è scattata anche la denuncia perché, nei mesi scorsi, non ha rispettato un provvedimento di allontanamento da Bologna emesso dal questore.