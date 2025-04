Minacciata dal ladro armato di coltello

Prima derubata e poi minacciata con un coltello. Brutta avventura per una giovane donna di Sasso Marconi che due giorni fa, nel parcheggio del supermercato Conad di via Ponte Albano, a poca distanza dal centro storico della cittadina marconiana, era stata derubata della borsa da palestra che conteneva abiti ed effetti personali lasciati nell’automobile parcheggiata fuori dal supermercato nel quale era entrata per fare la spesa. Il responsabile, un tunisino di 29 anni, è poi stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sasso avvertiti del reato appena consumato.

Arrivati sul posto, i militari hanno constatato quanto avvenuto, e subito dopo la donna si è recata in caserma per presentare denuncia. Mentre i carabinieri avviavano le indagini la vittima è però tornata nel parcheggio Conad dove, grazie alle indicazioni di un testimone, è riuscita a rintracciare il ladro, che si aggirava ancora nelle vicinanze. A questo punto, invece di avvisare i carabinieri, ha preso l’iniziativa. Con coraggio, ma anche con una buona dose di incoscienza, ha affrontato il tunisino, disoccupato e senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, contro il patrimonio e crimini in materia di armi e droga. Senza valutare a fondo il rischio che stava correndo si è avvicinata pretendendo la restituzione della borsa. L’uomo, vistosi scoperto, le ha effettivamente restituito la borsa, dalla quale però aveva precedentemente tolto gli oggetti di valore, ovvero una decina di euro in contanti, uno smartwatch, degli auricolari ed un paio di orecchini. La giovane donna non si è arresa, ha insistito pretendendo la restituzione di tutto quello che le era stato tolto, ma il malvivente, di fronte a tanta insistenza, l’ha indotta a seguirlo lontano da occhi indiscreti, dove però il suo atteggiamento è cambiato.

Ben deciso a non restituire il bottino, ha impugnato un coltello che teneva in tasca e sotto la minaccia dell’arma ha avanzato la richiesta di altro denaro. Solo a questo punto la giovane è scappata, per poi chiedere aiuto ai carabinieri. I quali poco dopo hanno rintracciato il tunisino che nel frattempo si era spostato al Punto Snai di viale Nuovo. Qui il malvivente è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, estorsione e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

g. m.