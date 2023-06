Minacciate e costrette a prostituirsi In carcere i due fratelli sfruttatori

Pubblicavano sul web annunci erotici di incontri sessuali a pagamento, rispondevano al telefono imitando una voce femminile e mettevano a disposizione le ‘stanze’ dove si consumava lo sfruttamento. Due fratelli di origine rumena, 21 e 29 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Mobile con l’accusa di sfruttamento della prostituzione e diffusione di materiale pedopornografico ai danni di giovanissime connazionali. L’indagine è partita dalla querela, durante la scorsa estate, di una ragazza rumena che aveva denunciato di essere stata indotta a prostituirsi dal suo ex fidanzato e dal fratello di lui.

I successivi accertamenti hanno confermato l’autenticità della denuncia e fatto emergere, soprattutto a carico del più giovane, un’attività di reclutamento e sfruttamento della prostituzione (tutto su Bologna) anche ai danni di una 17enne romena, culminata in condotte di estorsione e di diffusione telematica di materiale pedopornografico contro quest’ultima per costringerla a continuare a prostituirsi. Attraverso intercettazioni e pedinamenti gli agenti sono riusciti anche a identificare le vittime, i loro clienti e i presunti sfruttatori.

I due fratelli, attraverso minacce e violenza, facevano in modo che le ragazze non uscissero dal giro. Dai racconti della denunciante emerge che sia lei che un’altra giovane sono state minacciate per non essersi concesse ai clienti. I fratelli sfruttatori, inoltre, trattenevano quasi interamente i profitti dell’attività, "delle somme ricavate, anche dell’ordine di 1.500 euro al giorno, a me ne venivano dati 50 euro". L’ipotesi accusatoria di prostituzione minorile a carico dell’indagato più giovane, nasce invece a gennaio scorso, quando la madre della vittima ha denunciato di aver ricevuto telefonate minatorie da una donna che affermava di essere la nonna di una 15enne fidanzata e promessa sposa di un ragazzo rom di Bologna (l’indagato 21enne). Tra le minacce c’era anche quella di diffondere un video in cui si vedeva la minorenne compiere atti sessuali col ragazzo, già divulgato all’interno della comunità rom e girato all’insaputa della vittima, se gli incontri tra i due giovani non fossero cessati. Nel corso delle indagini è anche emerso un tentativo, da parte del padre del ragazzo, di ottenere una remissione di querela in cambio di 10mila euro, e dalle intercettazioni si è scoperto che la ritrattazione della minore era completamente falsa e dovuto al timore per l’incolumità sua e della sua famiglia.

Chiara Caravelli