Minacciato con il coltello dai ladri in fuga

Due furti in abitazione, a poche centinaia di metri di distanza, nella stessa serata, a Granarolo. I fatti sono avvenuti venerdì, tra le 18 e le 20, prima in una casa di via Duse, poi in via Tartarini. In quest’ultimo colpo, però, i due ladri, che secondo gli inquirenti sarebbero gli stessi, hanno avuto un faccia a faccia con il proprietario della villa che li ha inseguiti ed è stato minacciato con un coltello.

Erano quasi le 21 di venerdì quando una residente di via Duse è rientrata a casa e ha notato che alcuni criminali avevano commesso un furto. I ladri sarebbero entrati forzando una porta finestra che dà sul giardino dell’abitazione e da qui si sarebbero intrufolati all’interno dell’appartamento. Sarebbero, poi, scappati con un cospicuo bottino: la donna, infatti, ha ricostruito che le sono stati rubati contanti e gioielli in oro per un totale di circa diecimila euro. La derubata granarolese, non appena si è resa conto del furto, ha chiamato i carabinieri della locale stazione che sono arrivati sul posto.

Poco dopo, però, i militari di Granarolo hanno ricevuto un’altra telefonata, simile: era un cittadino, residente nella poco distante e centrale via Tartarini, che riferiva che aveva sorpreso alcuni ladri nel suo porticato, che li aveva inseguiti e che lo avevano minacciato con un coltello. Stando a quanto denunciato dal residente questo sarebbe rientrato a casa, nella sua villa, verso le 21. Dopo aver parcheggiato la macchina in cortile l’uomo sarebbe entrato in casa per poi rendersi conto di aver lasciato qualcosa nel bagagliaio della macchina. A quel punto sarebbe riuscito di casa verso il cortile e lì avrebbe visto due individui travisati, due uomini, uscire da una finestra sul retro di casa sua e scappare prima lungo il porticato dell’abitazione poi in strada su via Tartarini.

La vittima ha provato ad inseguirli mentre chiamava le forze dell’ordine fino a che, però, uno dei due non si è fermato per sfilare un coltello. Con quest’arma lo avrebbe minacciato dicendo di non provare ad inseguirli oltre o lo avrebbe accoltellato. L’uomo, a quel punto, spaventato ha desistito ed ha aspettato a casa l’arrivo dei carabinieri. I militari della Compagnia di San Lazzaro, a cui appartiene anche il territorio di Granarolo, hanno sentito entrambe le vittime e stanno visionando le telecamere della zona per risalire ai responsabili dei due furti in appartamento. Il sospetto che si tratti delle stesse persone c’è essendo che le due abitazioni sono a poca distanza l’una dall’altra e che gli orari e le modalità coincidono perfettamente.

Zoe Pederzini