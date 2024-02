Minacciato con un coltello e rapinato in strada

Affrontato in piena notte da due rapinatori armati di coltello, vestiti di scuro e con il volto parzialmente coperto. Un sabato sera da dimenticare, quello di un trentenne che attorno alle 3.30 di ieri è stato bloccato in via Albiroli, nella zona del ghetto, da due sconosciuti in cerca di prede scelte a caso a cui sottrarre soldi e oggetti preziosi. La vittima è stata minacciata mentre i malviventi gli sfilavano l’orologio da polso, peraltro di modesto valore economico. I rapinatori hanno cercato di portargli via anche il cellulare, ma il trentenne a quel punto ha opposto resistenza e ha iniziato a gridare, convincendo infine gli aggressori a desistere scappando a piedi nei vicoli della zona universitaria. Il trentenne ha cercato di inseguirli e ha dato l’allarme al 112, ma ha perso le tracce dei rapinatori. I militari della compagnia Bologna centro hanno battuto l’area con i pochi elementi di descrizione che la vittima è riuscita a fornire, ma le ricerche non hanno avuto esito. Il trentenne non ha riportato lesioni.

e. b.