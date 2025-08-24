Minaldi, la carta prende vita: "Sculture leggere, ma solide. Le parole scritte sui giornali donano un’anima alle opere"

Arriva con il sorriso, sfrecciando in sella alla sua bicicletta e chiedendo scusa per il (brevissimo) ritardo. In via de’ Crescenzi si può entrare all’interno di una scatola, fatta di manichini, personaggi incantati e fiabe. Il tutto costruito con delle vecchie pagine del Carlino, donando nuova vita. Davide Minaldi è il Caronte di questo percorso ed è lui a guidare chiunque voglia far parte del mondo di ‘Encantado’. Sul muro, a destra, è appesa una lavagnetta con sopra scritta una frase del regista Andrej Tarkovskij: "Da sé stessi non si può fuggire. Tutto quello che siamo lo portiamo con noi nel nostro viaggio interiore".

Minaldi, cosa significa per lei questa frase?

"L’ha scelta mia moglie, io l’ho solo trascritta sulla parete (ride, ndr). Mi rivedo in questa idea di mettersi in discussione, due anni ho intrapreso il percorso di arteterapeuta: prima insegnavo la bellezza estetica, ora non mi interessa più. Lo dico anche ai miei allievi: l’opera dev’essere il frutto di quel momento e figlia di una ricerca interiore profonda".

Da dove deriva il nome ‘Encantado’?

"Il mio maestro è argentino, questa parola mi ha sempre colpito. Quando ci siamo trovati a dover costituire l’associazione, è stato il primo vocabolo che mi è venuto in mente (sorride, ndr)".

Come si svolge il suo lavoro?

"Prima trovo la carta di giornale, in un bar o spesso me la portano davanti all’associazione, poi le do forma con il nastro di carta. Con quest’ultimo creo le forme, figure vicine agli esseri umani. Dopodiché do una mano di rivestimento con la carta paglia, quella che si usa per il fritto, e la colla. Quando si asciuga, l’opera diventa solida e rimane una scultura leggera, ma rigida. Che è un po’ come mi sento io...".

Essenzialità è la parola chiave del suo lavoro. In che modo da nuova vita alle cose?

"Perché tutto ciò che è scritto nei giornali rimane all’interno della scultura. Danno anima all’opera".

L’arte è divertimento?

"Sì".

‘L’uomo non può tornare mai allo stesso punto da cui è partito, perché nel frattempo lui stesso è cambiato’.

Lei invece da dove è partito? E perché ha scelto di cambiare?

"Mentre stavo facendo il mio percorso di vita, ho notato che stavo cambiando io stesso. Mi stava bene tutto ciò che avevo intorno, ma io stavo cambiando. Un ruolo determinante nella scelta di andare via da Catania lo ha avuto mia moglie Laura, anche lei catanese: siamo un po’ scappati dalla Sicilia. Ci siamo conosciuti a Bologna, qui ci sentivamo più liberi di essere noi stessi, per questo ci siamo stabiliti qui".

Fa anche attività laboratoriali?

"Da una lampada ad altri oggetti in quattro incontri. Alcune aziende mi chiedono anche di fare delle attività di team building. Poi lavoro con i ragazzi del Pratello, mi rendo conto che hanno una grande creatività e tanta voglia di sfogarsi. Per me è stato lo stesso: volevo esprimermi".

Considerando che è sempre meno la carta a disposizione in giro per il mondo, come vede il futuro?

"Finché c’è carta io ci sarò. Prima ero più ossessionato dal domani, poi ho vissuto una fase di nostalgia e ora penso al vivere ‘qui e ora’. Questo si ripercuote poi nella mia arte".

Come fa a soffermarsi sul presente, essendo consapevole della fatica che sta vivendo?

"È un lavoro duro, che richiede applicazione. Anche io rispetto a prima produco meno ed è per questo che sto insegnando, mi fa piacere avere un gruppo di lavoro a cui tramandare il mio sapere".

È facile secondo lei tramandare il proprio mestiere a qualcuno, fino a quando quella persona prende il suo posto?

"È una fase che ho superato. Prima avevo molta difficoltà perché davo, ma non raccoglievo. Ora è un periodo in cui ho metabolizzato la questione e condivido tutti i segreti. Mi piace aprirmi alle persone e accompagnare chi vuole fare un lavoro del genere ed essere ricordato da loro come un maestro".