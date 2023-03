Minarelli, rilancio con l’elettrico Lievita il premio ai dipendenti

Sotto la guida del Gruppo Fantic, Motori Minarelli viaggia spedita verso "ottime prospettive sia a livello occupazionale che economico". La storica azienda bolognese si trovava in grandi difficoltà, ma da quando l’ha acquistata il gruppo Fantic nel 2020 ha ‘ingranato’: la nuova proprietà, riconoscono Fiom-Cgil e Fim-Cisl, "ha portato nuovo sviluppo e la sta trasportando velocemente verso la transizione ecologica, con la produzione di veicoli elettrici oltre ai classici a motore endotermico. La transizione verso l’elettrico e il rilancio datogli dal gruppo mostrano ottime prospettive sia a livello occupazionale che economico per questo gruppo".

In questo contesto arriva la firma, dopo un referendum tra il personale e una percentuale di favorevoli del 94,8%, del nuovo contratto integrativo aziendale che conquista "novità rispetto sia alla parte economica che normativa", annunciano le due sigle dopo la firma dell’accordo. Innanzitutto, aumenta il premio di risultato nel triennio 2023-2025, partendo da 1.500 euro quest’anno fino ad arrivare a 1.700 nel 2025. Poi c’è il buono pasto per il quarto turno, ad oggi escluso dal servizio mensa. Vengono ampliati i permessi aggiuntivi, "totalmente a carico dell’azienda", e istituito un pacchetto aggiuntivo di otto ore annue per l’accompagnamento di familiari a visite mediche e per poter accudire i figli minori in casi di malattia. Per "venire incontro a un bilanciamento tra vita e lavoro c’è la flessibilità d’orario in entrata e in uscita". Il contratto contiene anche una parte dedicata a molestie e violenze nei luoghi di lavoro e l’impegno di azienda e sindacato "a costruire un ambiente giusto e inclusivo, affinché questi comportamenti vengano prevenuti e denunciati".

Rispetto all’occupazione, il nuovo integrativo Minarelli prevede di "concordare annualmente pacchetti di stabilizzazioni tra le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione presenti in azienda". Altro capitolo: "Si favorisce la parità genitoriale incrementando del 10% il trattamento erogato dall’Inps, per quanto riguarda il congedo parentale facoltativo". Infine, c’è un aumento delle borse di studio per lavoratori o figli che conseguono un diploma di maturità o una laurea.