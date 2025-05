Bologna, Minerva Omega Group compie 80 anni. “Una lunga storia al servizio della ristorazione”

Bologna, 29 maggio 2025 – Un traguardo storico per Minerva Omega Group, che ha celebrato 80 anni di attività con un evento dedicato alle persone che l’hanno reso possibile. L’azienda conferma il proprio impegno nel coniugare competenza e innovazione per un’eccellenza sempre proiettata al futuro.

Una lunga storia iniziata nel 1945 grazie all’intraprendenza di Mario Chiodini. In un garage nel quartiere San Vitale nasceva ‘La Minerva’: con la preziosa collaborazione della moglie Maria e poi della figlia Franca - ancora oggi figura di riferimento all’interno della realtà aziendale - iniziava così la produzione di attrezzature per la ristorazione. Per celebrare questo importante anniversario, venerdì 23 maggio l’azienda ha accolto dipendenti e collaboratori nello spazio industriale rigenerato di Battirame 11, a pochi passi dalla sede produttiva bolognese.

L’evento è stato l’occasione per riaffermare l’identità di Minerva Omega Group: 80 anni di solida presenza sul territorio, crescita ininterrotta e un impegno costante nei confronti di dipendenti e fornitori. È stata presentata una visione strategica per il futuro, incentrata su una riorganizzazione produttiva pensata per rafforzare ancora di più il brand e soprattutto garantire la qualità d’eccellenza dei prodotti riconosciuti e venduti in ogni parte del mondo.

“In questi otto decenni, la nostra evoluzione aziendale ha saputo bilanciare due forze solo in apparenza opposte – sottolinea la direzione –: le solide radici familiari e i nostri principi fondanti, da un lato, e una visione proiettata al futuro dall’altro. Quest’ultima ci ha permesso di anticipare le richieste del mercato, abbracciare le innovazioni tecnologiche e guidare un cambiamento costante. È proprio in questo equilibrio virtuoso che risiede la nostra resilienza e la chiave per un rinnovamento aziendale sempre orientato alla continuità familiare. Il nostro ringraziamento va a tutti i dipendenti, passati e presenti, energia della nostra longevità aziendale e insieme costruttori di questo percorso”.