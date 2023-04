Mingardi: "La mia città delle balere"

di Pierfrancesco Pacoda

È stata ‘città degli orchestrali’, Bologna, come cantava Francesco De Gregori, un luogo dove il mestiere del musicista era possibile, dove studiavi composizione al Conservatorio e la sera ti esibivi in una delle innumerevoli balere, per un pubblico che attraversava le generazioni e ballava, dal Dopoguerra in poi, mentre durante il giorno costruiva un futuro migliore. Un universo che non esiste più, raccontato, sul filo dolce della malinconia, da Andrea Mingardi nel suo nuovo libro, Così si suonava in Paradiso. Romanzo dei musicisti italiani (Pendragon), che il cantante bolognese presenta domani in Salaborsa (ore 18).

Mingardi, Fabio, il protagonista del suo nuovo romanzo, è palesemente ispirato alla sua avventura artistica.

"Fabio sono io, un musicista che deve tutto, la fama, l’esistenza, alle balere, a una città dove la notte era il momento delle vera vita, quando Bologna era al centro di una ragnatela di sale da ballo che l’hanno fatta diventare quella che è oggi, ‘Città creativa della musica Unesco’. Un riconoscimento che non si sarebbe mai guadagnato se non ci fossero state le balere e gli orchestrali. Tantissimi ragazzi come me che volevano vivere suonando e che ogni sera salivano sui palchi disseminati ovunque per far ballare le folle".

Insomma, ha ragione allora De Gregori: Bologna era davvero città degli orchestrali.

"Sì, il romanzo è ambientato proprio nei posti dove si esibivano le orchestre. Per noi era il ‘Paradiso’. Non potevamo immaginare nulla di più emozionante di una città che sembrava fosse stata creata a misura di musicista. Fabio suona oltre duecento volte l’anno, è al centro di una piccola rivoluzione sociale, ma non ne è, come non lo era nessuno di noi, consapevole. Lui è felice, fa il lavoro che ha sempre sognato e contribuisce, insieme a tanti altri colleghi, a una mitologia cittadina che, grazie a loro, vive ancora oggi.".

Poi, all’improvviso, tutto cambia. Il sogno si interrompe.

"Un giorno i gestori del locali si accorgono che esiste una figura sino agli anni 70 ancora poco nota, dalle caratteristiche sino ad allora indefinita, quella del dj. Il dj, da solo, può sostituire una orchestra, non sarà cosi spettacolare, ma consente di risparmiare e ha pochissime esigenze tecniche. È l’inizio della disgregazione di una realtà che esisteva da decenni e che, per fare sono un esempio, era un importante sbocco professionale per gli studenti dei Conservatori, in attesa che trovassero posto in una orchestra classica".

Da allora, sino a oggi.

"È scomparsa non solo la figura dell’orchestrale, ma una intera filiera lavorativa, i manager, i distributori discografici, i tecnici del suono. Si tratta di un patrimonio enorme di preziose conoscenze, che era stato costruito nel tempo e che si è dissolto".

Così la musica non è più la stessa.

"Le balere non erano solo delle sale da ballo. Erano dei luoghi dove i musicisti potevano sperimentare, erano ambienti di ricerca, dove lavorare sulle infinite possibilità del suono, per poi applicarle nella propria carriera. Penso a Lucio Dalla, a Gianni Morandi, a tutta la Scuola Bolognese. Eravamo davvero in Paradiso, ma non lo sapevamo".