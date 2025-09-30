Minghetti in catene, ma gli studenti entrano

Boogna, 30 settembre 2025 – Ancora catene ai cancelli del liceo Minghetti. Questa volta, oltre all’immancabile ’cancellone’ su via Maggia (la sede centrale ha un secondo ingresso, girato l’angolo da via Nazario Sauro), è stato incatenato, dopo le sette, quello della succursale di vicolo Stradellaccio.

In entrambi i casi, il liceo era pronto ad intervenire: i vigili del fuoco, allertati, sono arrivati, tagliando le catene. Tutto ciò a una settimana dal maxi-corteo pro Gaza (che ha visto sfilare almeno 30mila persone) e a due giorni dall’aver impedito, con un picchetto, agli studenti di entrare nelle aule di via Nazario Sauro per le lezioni.

Lasciando indenni le due succursali: vicolo Stradellaccio e via Ca’ Selvatica.

Nel frattempo, il liceo sta cercando di organizzare, insieme ai docenti, un’assemblea dove parlare di ciò che sta accadendo a Gaza. In vicolo Stradellaccio, ieri mattina è andato in scena il solito copione: cassonetto spostato utilizzato come barricata, bandierona palestinese, corredata dello slogan ‘Blocchiamo tutto’, disegnata sull’ingresso del passo carraio e un lenzuolo con scritto ‘Stradellaccio in blocco. Tutti in Sede. Palestina libera’. Niente di più falso perché, una volta recise le catene, tutti sono entrati in classe per le lezioni.

In sede, durante la prima mattina, poi è andato in scena anche un corteo in cui un gruppo di studenti voleva sottoporre-imporre al liceo di sostenere la mozione pro Global Sumud Flotilla previo incentivo ‘O blocchiamo tutto’ perché fino a che ‘La scuola non si esprime il bocco non si ferma’.