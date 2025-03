Minghetti occupato a Bologna, raccolta firme degli studenti: “Ritirate sospensioni e 6 in condotta”

Bologna, 28 marzo 2025 – Gli studenti del liceo Minghetti si ribellano alle sanzioni disciplinari per l’occupazione dell’Istituto di via Nazario Sauro. E dopo le denunce, le sospensioni e i sei in condotta proposti dal Collegio dei docenti, lanciano un appello alla città con una raccolta firme, spiegando i motivi della lotta: dal dissenso al riarmo europeo al Ddl sicurezza; dalla riforma della scuola Valditara al difficile momento per il popolo palestinese dopo la rottura della tregua operata da Israele.

Il sostegno di Coalizione civica

Un appello che trova subito il sostegno di Coalizione civica, l’ala sinistra della maggioranza che sostiene il sindaco Matteo Lepore, che in una nota non nasconde una certa “preoccupazione per il rischio concreto di bocciatura di 12 studenti e studentesse del liceo Minghetti per i quali sono stati previsti il 6 in condotta e una sospensione di tre giorni. Con questa presa di parola non intendiamo mettere in discussione le prerogative di chi dirige il liceo e del Collegio dei Docenti, ma solo contribuire ad una riflessione sull’opportunità di punire così severamente un’azione che nasce come atto politico”. Da qui, la forza di sinistra spiega che la presa di posizione “non significa necessariamente tollerare o essere accondiscendenti su ragioni che possono essere messe in discussione, analizzate e anche criticate duramente, ma riflettere sulle conseguenze sul credito scolastico di rigide sanzioni disciplinari”. Obiettivo: cercare di mediare. “Le scuole di ogni ordine e grado - conclude Coalizione civica – sono sempre state luoghi di conflitto, di dialogo e confronto, attraverso il quale generare pensiero critico, esprimere bisogni, poter anche imparare dagli errori di cui certamente occorre assumersi le proprie responsabilità”.

L’appello degli studenti

Gli studenti del Minghetti - nel loro appello - chiedono sostegno alla città e spiegano anche la ratio della contestazione. “È proprio la nostra scuola che ci ha fornito gli strumenti di riflessione e critica della realtà che ci hanno spinto a mettere in discussione il nostro presente: strumenti come la Filosofia, la Storia e la grande letteratura del passato. Ma in una scuola che ci insegna a interrogare e contestare, con impegno e coraggio, il mondo che ci circonda, il nostro gesto ha incontrato un atteggiamento opposto“, è l’incipit del messaggio dei ragazzi. Che aggiungono: “Già nei giorni precedenti, mentre girava la voce di una possibile occupazione, il preside aveva minacciato conseguenze legali per chi vi avesse preso parte e, a occupazione cominciata, invece di fare denuncia contro ignoti come da prassi consolidata per le occupazioni ha deciso di denunciare arbitrariamente pochi di noi (ancora ignoti) come responsabili dell’atto. Questa settimana inoltre il collegio docenti si è espresso a favore di sospensioni e 6 in condotta a una dozzina di studenti, nonostante nessuno fuorché il preside sia a conoscenza di chi siano questi “colpevoli” o secondo quale criterio siano stati individuati“, è la difesa degli studenti.

Nel messaggio fanno presente anche la loro delusione per il pugno duro dei professori: “Con questo gesto chiaramente non si vuole né insegnare né educare. Si vuole piuttosto punire la protesta e l’espressione del proprio dissenso facendo di pochi un esempio per intimidire tutti, tutto dietro la già vista retorica reazionaria della “maggioranza silenziosa”, che secondo il preside avrebbe voluto andare a lezione“. Nell’appello si prosegue citando gli studi classici con un po’ di ironia: “Chiediamo scusa se Cicerone per qualche giorno non ha potuto parlare nelle nostre aule, ma il nostro agire ci è sembrato più importante e urgente, perché sentiamo di dover prendere in mano il nostro futuro. Con questa lettera intendiamo rivolgerci a tutti i cittadini e i sinceri democratici che provano come noi disappunto e indignazione per le cinque denunce e desiderano aderire, firmando questo appello, ad una richiesta alla scuola di ritirare le sanzioni disciplinari proposte dal collegio docenti”.