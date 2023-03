Minghetti, replica dei prof "Non è così che si dialoga"

È una "puntualizzazione" dura quella che il Collegio dei docenti del liceo Minghetti occupato (almeno fino a oggi pomeriggio, quando dovrebbe iniziare la smobilitazione) rivolge ai ragazzi. Il tutto nella convinzione che "il dialogo non preveda l’opzione della rottura e che la realtà sia più complessa rispetto a quella che viene fatta emergere, talvolta in modo strumentale". Interlocuzione ce n’è stata molta, con proposte alternative (cogestione inclusa): tutte "respinte". Al contrario si è scelta l’occupazione, "strumento inadeguato a rappresentare una protesta autenticamente costruttiva ed elaborata". Il Collegio esprime "rammarico per l’immagine che del Minghetti emerge dal Manifesto degli studenti, non rispondente alla realtà". Riguardo alla "’riappropriazione’ degli spazi, il Minghetti al pomeriggio è aperto per molteplici attività e iniziative di socializzazione, crescita culturale e cooperazione nell’apprendimento". Quanto alla gestione delle situazioni di disagio "che possono emergere e spesso traggono origine dal vissuto extrascolastico", in via Nazario Sauro si ascolta e si agisce. "L’accoglienza è curata fin dal principio del percorso, mediante il tutorato di un docente esterno ai consigli di classe. All’attività didattica si affiancano forme di sostegno e di ascolto psicologico", con una docente ad hoc o con lo psicologo esterno. Inoltre, su richiesta degli studenti "sono stati offerti incontri di supporto psicologico. Dispiace constatare che l’affluenza sia stata molto bassa". In merito alla "presunta verticalità di una didattica percepita come poco stimolante e incapace di fornire una visione critica del reale", i prof ricordano "tutte le attività in orario extracurricolare, laboratori curati dai dipartimenti disciplinari, che promuovono un’idea didattica orizzontale". Tra i progetti proposti c’è stato quello volto ad "affrontare i temi dell’affettività e della sessualità, anche in risposta alle esigenze espresse dagli studenti. Non è stato attivato per assenza di adesioni".

f. g. s.