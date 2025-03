Minghetti, scatta la raccolta firme: "Ritirare le sanzioni disciplinari"

Un appello a "tutti i cittadini e i sinceri democratici" per azzerare le sanzioni disciplinari che pendono sul loro capo. A lanciare l’"sos-firma la petizione" sono gli studenti che hanno occupato il liceo Minghetti. Un’azione, bollata dai loro docenti come antidemocratica e violenta, e che ha registrato, come risposta, la presa di posizione del Collegio di docenti. Prof che hanno deciso che venga irrogata la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione (convertiti in lavori socialmente utili) e il 6 in condotta. Sul fronte penale, invece, sono stati denunciati 12 studenti-organizzatori.

"Siamo gli studenti che deciso di occupare la propria scuola per esprimere il nostro dissenso al riarmo europeo, al Ddl sicurezza 1660, alla riforma della scuola Valditara e alle complicità del nostro governo con la pulizia etnica in corso contro il popolo palestinese", scrivono gli appellanti al cui fianco ieri si è schierata Coalizione civica. I danni provocati dall’occupazione ammontano a circa mille euro e gli studenti hanno promesso di ripagare tutto.

Proprio il Minghetti, continuano nella petizione, "ci ha fornito gli strumenti di riflessione e critica della realtà". Tuttavia, "il nostro gesto ha incontrato un atteggiamento opposto". E raccontano di come il preside (Roberto Gallingani, ndr), che in realtà li ha avvisati come l’anno scorso, ha "minacciato conseguenze legali per chi vi avesse preso parte". Questa reazione "ci ha profondamente delusi: con questo gesto chiaramente non si vuole né insegnare né educare". Anzi, "si vuole piuttosto punire la protesta e l’espressione del proprio dissenso facendo di pochi un esempio per intimidire tutti, tutto dietro la già vista retorica reazionaria della ’maggioranza silenziosa’, che secondo il preside avrebbe voluto andare a lezione". Ammettono di aver "lasciato la scuola per quattro giorni senza latino, greco, Dante e Ariosto", ma dicono di aver "discusso tra noi, mettendo in dubbio la realtà che ci circonda".

Coalizione civica, come detto, è con loro: "Con questa presa di parola – scrive il partito in una nota – non intendiamo mettere in discussione le prerogative di chi dirige il Liceo e del Collegio dei docenti, ma solo contribuire a una riflessione sull’opportunità di punire così severamente un’azione che nasce come atto politico. Questo non significa necessariamente tollerare o essere accondiscendenti, ma riflettere sulle conseguenze sul credito scolastico di rigide sanzioni disciplinari. Chiediamo un supplemento di riflessione".

Dal canto suo, il preside sottolinea come sia "in corso una campagna di distrazione mediatica. Quello che più mi dispiace è leggere che gli studenti non abbiano possibilità di esprimersi liberamente. Non è vero: lo possono fare sempre". Semmai, "il punto è il metodo antidemocratico che hanno usato ed è quello che sarà oggetto di eventuale sanzione disciplinare". Infine, una stoccata alle figure esterne al liceo e alla loro "interferenza inopportuna e continua".

Intanto ieri è finita l’occupazione al liceo Copernico e gli studenti oggi puliranno la scuola.

f. g. s.