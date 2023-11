Mini ’rimpasto’ in Comune. In ballo le deleghe di Ceretti

Ancora non si sa a chi passeranno le deleghe a famiglia, disabilità e sussidarietà circolare consegnate al sindaco Matteo Lepore dalla consigliera Pd Cristina Ceretti. Ma, da quello che filtra, si ventila la possibilità che sia l’assessore Luca Rizzo Nervo (nella foto) a recepirle, in quanto titolare del Welfare. In attesa di averne la certezza, restano comunque aperte le questioni sollevate dalla dem. Che, nonostante la vicinanza al sindaco Matteo Lepore e la fiducia nella giunta, in consiglio comunale ha fatto alcuni appunti: "Serve un cambio di passo o questi temi restano in mano alla destra". Non solo. Quello che Ceretti ha lamentato è stata, sostanzialmente, la mancanza di ’portafoglio’ alle deleghe in questione. E "senza risorse è impossibile dare risposte concrete", è stato lo sfogo della consigliera Pd.

A intervenire sul tema è un collega di partito, Giandomenico Fortino, segretario del circolo Pd Nilde Iotti al Navile, che con la Consulta handicap ha lanciato la proposta di istituire un Fondo di Solidarietà ad hoc che, attraverso alcune modifiche del Pug, il Piano urbanistico generale, e al regolamento edilizio, si potrebbe alimentare senza alcuno scostamento o impegno di bilancio.

"Una soluzione che – secondo Fortino – vista la situazione denunciata da Ceretti, potrebbe ovviare alla mancanza di fondi". L’idea, che Fortino e la Consulta handicap auspicano che il Comune e chi avrà le deleghe della consigliera dem prendano in considerazione, riguarda la rimodulazione delle prescrizioni di accessibilità per i bagni disabili. In pratica, si potrebbe tornare all’adattabilità dei bagni relativi alle nuove costruzioni a fronte di una monetizzazione obbligatoria per ogni abitazione realizzata, quantificando una quota una tantum pari a 1000 euro, con vincolo di spesa a favore di detta finalità. In questo modo, considerando che i dati del piano casa prevedono la costruzione di mille appartamenti all’anno, calcolando la quota una tantum di mille euro, si potrebbe ottenere un milione di euro all’anno che andrebbe ad alimentare il Fondo di solidarietà.

