Minibond alle Pmi per 84,5 milioni

UniCredit ha superato il traguardo di un miliardo in minibond a supporto dello sviluppo delle Pmi. Sono 174 i minibond strutturati dalla banca dal 2017 in favore di 160 Pmi. In Emilia-Romagna, a oggi, UniCredit ha strutturato 10 minibond in favore di piccole e medie imprese, mobilitando oltre 84,5 milioni a supporto dei loro piani di investimento. "Lo stumento dei minibond consente alle Pmi di approcciare il mercato dei capitali diversificando le fonti di finanziamento", spiega Remo Taricani (in foto), Deputy Head di UniCredit Italia.