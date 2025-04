Minifaber salva un pezzo del’ex Saga

Venticinque lavoratori della Gaggio Tech, la ex Saga Coffee di Gaggio Montano, in provincia di Bologna, saranno immediatamente riassorbiti da Minifaber, con un affitto di ramo d’azienda. Lo prevede l’accordo firmato ieri in Regione a Bologna. Durante l’incontro è emerso che l’attuale ammortizzatore sociale, la cassa integrazione straordinaria, resterà in vigore fino al 31 maggio, quando poi - a meno di imprevisti positivi - sarà sostituito dalla cassa per cessazione. "Questo accordo rappresenta un primo passo significativo e un prerequisito fondamentale per la reindustrializzazione del sito e la soluzione per i restanti 105 lavoratori", commentano in una nota Fiom Cgil e Fim Cisl, sottolineando "la decisione della famiglia Melocchi (proprietaria di Minifaber, l’azienda socia di minoranza di Gaggio Tech, ndr) di dare continuità all’attività produttiva di sua competenza". Ma la preoccupazione resta alta perché ad oggi non c’è nessuna manifestazione di interesse per il resto dell’azienda.