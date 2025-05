Minni: "Quanta medicina nei miti greci"

È un viaggio inedito nell’universo dei protagonisti della mitologia greca, raccontati da una prospettiva diversa da quella abituale dei libri di storia, il nuovo lavoro di Francesco Minni, Miti dell’antica Grecia e Medicina (C.G. Edizioni Medico scientifiche). L’autore del volume, professore emerito di chirurgia dell’Università di Bologna, ne racconta le gesta, sottolineando quanto evidenti siano le connessioni tra quelle leggendarie figure e le pratiche mediche.

Professor Minni, lei è un chirurgo e uno studioso, ha insegnato chirurgia, come nasce questa passione per la mitologia greca? "È un amore coltivato in famiglia, sin da quando ero bambino. Mio padre è stato insegnante di greco e preside di liceo, sono cresciuto in una casa dove la mitologia greca era una specie di parente stretto e, invece delle favole classiche, i miei genitori mi facevano addormentare leggendomi le avventure del Minotauro, di Ulisse e di Polifemo. Questi eroi fantastici erano diventati dei compagni di giochi nella mia fantasia di ragazzino".

Fantasie che non ha mai abbandonato. "Mi hanno sempre accompagnato, anche negli anni della professione medica, e, prima da studente, e poi da professionista e docente, mi sono accorto di quanto la terminologia che usavo nel lavoro avesse a che fare con le mie letture giovanili. Ho continuato a trovare assonanze, a studiare le relazioni, che sono tantissime. Sino alla scrittura del libro, dove racconto questi intrecci, sempre in maniera discorsiva, divulgativa".

Ritroviamo, nelle pagine del suo libro, tante espressioni che usiamo quotidianamente e che sono parte della storia della medicina. "Pensiamo alla frase ‘tallone di Achille’, ad esempio, l’unica parte non immortale del suo corpo, perché la madre lo teneva tra le sue mani mentre lo immergeva nello Stige. Tendine di Achille si chiama il più grosso dei tendini del corpo umano".

Anche la definizione di quella spiacevole sensazione che chiamiamo ‘dolore’ ha le sue radici nella mitologia greca. "Certo, nella mitologia la divinità del dolore era Algos, che discendeva da una forza oscura, irrazionale, che è proprio lo stato nel quale si cade quando il dolore è molto forte. Molti farmaci che lo curano hanno un riferimento al suo nome, come gli antalgici, dall’unione del termine algos e anti, contro. Lo stesso possiamo dire per alcune forme specifiche di dolore, come la nevralgia e l’artralgia. Potremmo continuare con tanti altri esempi. Persino l’ecografia deve molto alla mitologia. Eco era una ninfa delle montagne che Era, la moglie di Zeus, punì togliendole l’uso della voce, se non per ripetere le ultime parole che le venivano rivolte".

Il libro è arricchito da un importante apparato di immagini. "Ho voluto accompagnare questo percorso inusuale nella mitologia greca vista con gli occhi di un chirurgo, con un inserto di riproduzioni di opere d’arte, alcune molto famose, altre meno note, che celebrano il rapporto tra Miti e medicina, con la forza espressiva e fortemente evocativa della pittura e della scultura, come lo splendido olio su tela Eco e la morte di Narciso, di Nicolas Poussin (1627-1630), conservato al Museo del Louvre, Parigi".