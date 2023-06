Minorenni aggrediti, mercoledì l’incontro tra i genitori e il capo di Gabinetto

Un incontro con il capo di Gabinetto Matilde Madrid in Comune, per discutere delle aggressioni agli adolescenti avvenute in piazza San Francesco. I genitori dei ragazzini che hanno subito violenze gratuite, più o meno gravi, da parte delle gang di giovanissimi che frequentano nel weekend la piazza sono stati convocati per mercoledì prossimo, per fare il punto sulla questione.

"Una questione che è ancora in essere", spiega Maria Elena, mamma di un quindicenne accerchiato e buttato a terra da una decina di coetanei qualche mese fa, che parteciperà all’incontro. "Il punto – dice – è che se in piazza San Francesco la situazione, grazie alla presenza di pattuglie a piedi, è molto migliorata, il problema delle baby gang si è solo spostato nelle vie limitrofe: in via Frassinago, qualche sera fa, è stato aggredito il figlio tredicenne di una mia amica". Insomma, per la mamma c’è necessità di un intervento educativo più radicale: "Parlando con le forze dell’ordine, ci viene detto che questi ragazzini sono tutti conosciuti. E allora io mi chiedo: perché non si può fare niente per correggere le loro condotte? Se mio figlio sbaglia, lo metto in punizione. Ma qui, trattandosi nella maggior parte dei casi di ragazzini ospiti di strutture, a chi spetta il ruolo di educatore?".

n. t.