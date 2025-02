Minorenni violenti. Sette in manette per aggressioni e rapine in strada

"Parlare di baby gang, riguardo ai gruppi di ragazzini autori di rapine e aggressioni a Bologna, è inappropriato. Le baby gang sono strutturate, organizzate. Quello che invece riscontriamo qui sono episodi slegati, estemporanei, commessi da giovanissimi". Parole del funzionario della Squadra mobile Giacomo Uboldi, a capo della IV sezione ‘contrasto al crimine diffuso’, che in queste due settimane ha effettuato sette arresti di minorenni.

L’attività della Mobile, coordinata dallo Sco della polizia, era tesa a intensificare i controlli e i servizi per contrastare i fenomeni di devianza e criminalità minorile. E in questo contesto, i poliziotti hanno concentrato l’attenzione su alcuni focus precisi.

Come le rapine che vengono messe a segno nel weekend in centro, nelle ore serali e notturne. In questo ambito, nel corso di un apposito servizio di monitoraggio, gli agenti della Mobile nella notte tra l’8 e il 9 febbraio hanno ‘agganciato’ tra via Marconi e via dei Mille, due sedicenni sospetti. Li hanno seguiti e sono entrati in azione quando, in via Galliera, li hanno visti spingere contro il muro e minacciare un ragazzo con un coltello. Uno di loro, che alla vista degli agenti era scappato verso via Indipendenza, è stato subito arrestato e adesso è ai domiciliari; l’altro, identificato nel giro di pochi giorni, è stato denunciato.

Il 17 febbraio sono invece finiti in manette due dei quattro giovanissimi che il sabato precedente avevano rapinato dell’iPhone una diciottenne dietro l’Autostazione. Mentre due facevano da palo, gli altri aggredivano la ragazza, minacciandola di morte, riuscendo a sottrarle il telefono. Grazie alle immagini riprese dalla videosorveglianza dell’Autostazione, i poliziotti della Squadra mobile hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione e sottoposto a fermo due tunisini di 15 e 17 anni, riconosciuti dalla vittima, adesso al Pratello. Proseguono le indagini per identificare gli altri due ragazzini.

Infine, i poliziotti della Mobile hanno anche chiuso il cerchio sulla banda di rapinatori che, tra il 12 e il 19 di febbraio, ha messo a segno cinque violente rapine ai danni di altrettanti pensionati tra Santa Viola e Borgo Panigale. Tra queste, anche quella, violentissima, alla vedova del sindacalista Cgil Bruno Papignani, Fiorella Arceri. Il modus operandi dei rapinatori era sempre lo stesso: le vittime venivano scelte a bordo del bus di linea 23 e poi seguite fino a casa, dove gli aggressori strappavano loro le collane d’oro, spingendoli. L’ultimo episodio, ai danni di un settantatreenne, è avvenuto lungo il Reno, dove l’uomo è stato spinto faccia a terra dalla banda. Squadra mobile e Volanti sono intervenuti subito, riuscendo a fermare un diciassettenne e una ventitreenne mentre cercavano rifugio nel loro ‘covo’, tra le baracche lungo il fiume. Gli altri sono stati fermati poco dopo, sul bus 23. Avevano al seguito tre collane rubate. E sono stati denunciati per ricettazione.