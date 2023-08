Minori in rivolta, educatori barricati in ufficio

Si sono infastiditi perché gli educatori della struttura nella quale sono ospiti si sono rifiutati di accompagnarli in macchina a Bologna. Così, quattro minorenni stranieri non accompagnati, tra i sedici e i diciassette anni, sono stati denunciati per violenza privata aggravata in concorso. È quanto successo venerdì scorso, all’ora di pranzo, poco dopo le 14, all’interno di una comunità della provincia.

I carabinieri della centrale di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un operatore della struttura che chiedeva aiuto a causa di comportamenti aggressivi da parte di alcuni ragazzi. Quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto, l’operatore, un quarantatreenne italiano, ha riferito che qualche minuto prima era stato aggredito verbalmente da quattro giovanissimi che vivono all’interno della comunità. Insieme a lui, è stata aggredita anche un’altra operatrice della struttura, una trentaduenne italiana.

Secondo i racconti forniti dai due educatori sociali ai carabinieri, i quattro ragazzi, approfittando della libera uscita, avevano preteso di essere accompagnati in macchina a Bologna, poiché avevano perso l’autobus che li avrebbe portati in centro città.

Ma il rifiuto dei due operatori, che si stavano allontanando da soli non accogliendo la richiesta dei giovani, ha fatto scattare la rivolta all’interno della struttura.

I ragazzi, infatti, hanno chiuso il cancello della comunità, arrabbiandosi a tal punto da costringere i due educatori sociali a rifugiarsi negli uffici della struttura in attesa dell’arrivo dei carabinieri. All’arrivo dei militari, però, i quattro giovanissimi si erano già allontanati. Dopo quanto successo all’interno della comunità, i minori stranieri non accompagnati tra i sedici e i diciassette anni, sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di San Lazzaro per violenza privata aggravata in concorso.

Chiara Caravelli