Minori pericolosi. Assemblea pubblica sulla sicurezza

Si parlerà di sicurezza e degli episodi di criminalità successi nelle ultime settimane a Sasso Marconi nell’incontro pubblico in programma giovedì 20 marzo, nella sala delle decorazioni a Colle Ameno. Dopo l’incontro del Comitato provinciale per l’ordine pubblico che ha visto il sindaco Parmeggiani a confronto con i vertici delle forze dell’ordine, lo stesso Comune ha promosso questo incontro informativo nel corso del quale interverranno il capitano Giorgia De Acutis; comandante della Compagnia carabinieri di Borgo Panigale, il maresciallo comandante della stazione Emanuele Manieri, il sindaco Parmeggiani e l’assessore alla sicurezza Alessandro Raschi. Appuntamento alle 18 con un focus particolare su quanto è successo in particolare al Centro commerciale di Borgonuovo e intorno a Villa Angeli.