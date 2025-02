Minori senza biglietto picchiano il capotreno

Aggredito un capotreno alla stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 16, sul treno numero 17903 Poggio Rusco - Bologna. Secondo quanto si è potuto apprendere, due ragazzi minorenni nordafricani, sprovvisti dei biglietti, hanno malmenato un ferroviere che li aveva fatti scendere dal treno che si era fermato alla stazione di Persiceto.

I due minorenni erano stati controllati dal ferroviere sul treno e non avendo i titoli di viaggio erano stati fatti scendere. Ma i ragazzi, per nulla intimoriti, e con una certa spavalderia, hanno cercato di risalire in carrozza. Il capotreno che era rimasto nelle vicinanze, si è accorto di quanto stava accadendo, è intervenuto nuovamente e ha bloccato l’accesso al treno. Uno dei due giovani però ha sferrato un pugno al ferroviere e poi i due delinquenti si sono allontanati tirando qualche sasso raccolto dalla massicciata contro l’uomo e contro al treno. Sul posto è prontamente intervenuta, nel giro di qualche minuto, una volante del commissariato di San Giovanni in Persiceto ed è stata avvisata la Polfer. Gli agenti hanno accertato i fatti e hanno effettuato una perlustrazione, ma i due hanno fatto perdere le proprie tracce, almeno per il momento. Saranno d’ausilio alle indagini della polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il capotreno è stato sostituito da un collega, perché ha dovuto far ricorso a cure ospedaliere al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Sulla vicenda interviene Aldo Cosenza, segretario generale della Fit Cisl Emilia Romagna. "Bisogna installare i tornelli – dice Cosenza –, e con essi anche porte che si aprono solo se si inserisce il codice del biglietto". E si registra anche l’intervento di Marta Evangelisti di Fratelli d’Italia.

"Le continue e ripetute aggressioni nei confronti di capotreno – afferma Evangelisti – attestano, purtroppo, la necessità di intervenire anche mediante l’adozione di misure suppletive che ad oggi, la Regione non ha voluto attivare. Prova ne è il respingimento, senza motivazioni fondate, di riconoscere ad esempio la gratuità dell’abbonamento agli agenti che utilizzano i mezzi pubblici. Sappiamo che chi indossa un’uniforme non la dismette a fine orario e può essere davvero di aiuto nel gestire e sedare situazioni di aggressione, che sempre più spesso si stanno verificando sui convogli ferroviari e anche nelle zone nei pressi delle stazioni".

Pier Luigi Trombetta