Minori stranieri, l’emergenza da risolvere

Andrea

Zanchi

Soprattutto, però, c’è stato il riconoscimento dell’importanza nazionale di Bologna in termini di politiche di sicurezza. E la certificazione, non solo a parole, che la nostra città ha dinamiche sociali e di ordine pubblico diverse rispetto alle grandi aree metropolitane italiane, ma non per questo meno degne di attenzione. Insomma, non siamo forse una metropoli nel senso classico del termine, ma sicuramente un’area urbana complessa e vivace. Ben più grande e complicata di una normale città di provincia. Anche in questa chiave andrà dunque affrontata la nuova emergenza che riguarda il territorio, e che, numeri alla mano, tanto nuova poi non è, ossia quella dei minori stranieri non accompagnati. Il numero degli immigrati under 18 che vivono nel nostro territorio senza i propri genitori, o senza una rete di familiari di riferimento, è esploso negli anni della pandemia: dai 250 del 2019 siamo passati ai 530 del 2021 e quasi 600 dell’anno scorso. Il tutto con una rete di accoglienza metropolitana, che pure è tra le più grandi in Italia, che finora ha potuto contare solo su 350 posti. Una situazione che da un lato ha portato a un extra-lavoro e a una extra-spesa da parte della macchina comunale dell’accoglienza – costretta a investire 4 milioni di euro nel solo 2022 per garantire l’ospitalità dei minori ‘in eccesso’ in varie strutture alberghiere – e che dall’altro ha comportato numerosi problemi dal punto di vista della sicurezza, con il boom di reati commessi da minori stranieri non accompagnati. Risolvere questo problema è un’altra delle sfide che attendono la città nei prossimi mesi, e per farlo bisognerà trovare un modello di intervento in grado di tenere insieme le necessarie politiche per la sicurezza con quelle, altrettanto fondamentali, della coesione sociale. L’importante è che si parta e si arrivi presto a destinazione, perché il tempo è già scaduto.