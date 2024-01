Minori stranieri soli. Rizzo Nervo: numeri alti: "Ma c’è collaborazione". Hub di Villa Angeli al via

L’allarme sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati "cresciuti in maniera esorbitante", è arrivato dalla procura generale all’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Parole di preoccupazione condivise dall’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo: "Sono contento che un’altra istituzione affianchi la propria voce alla nostra, visto che più volte abbiamo sottolineato le difficoltà dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, visto che la redistribuzione nazionale dei migranti alla fine non esiste".

Numeri che, a oggi, sono inferiori rispetto a quelli di questa estate che avevano toccato quota 550 giovani migranti non accompagnati, ma restano comunque alti, 450 ragazzini, a fronte di 3.770 migranti in totale accolti sul nostro territorio (dati Bologna Cares al 31 dicembre 2023).

"Mesi fa io e il sindaco Matteo Lepore avevamo alzato la voce e ci avevano accusato di strumentalità. Oggi che le stesse parole di preoccupazione le dice il procuratore generale difficile non ammettere la complessità della situazione", dice l’assessore, riferendosi all’allarme dell’anno scorso del Pronto intervento sociale del Comune che affermò appunto di non poter più accogliere neppure un ragazzino.

A oggi, dopo la chiusura di Villa Aldini che accoglieva i minori, si attende ancora l’apertura di Villa Angeli a Sasso Marconi. La struttura della Chiesa di Bologna rimessa a disposizione del sistema di accoglienza di immigrati della Prefettura e della Città metropolitana, dovrebbe aprire (con ritardi di mesi) entro i primi quindici giorni di febbraio.

L’hub accoglierà una cinquantina di minori stranieri non accompagnati, mentre le ex scuole Merlini a Monte Donato, torneranno a occuparsi della seconda accoglienza (sistema Sai).

"Il nostro sistema prevede in tutto 42 comunità di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati – spiega Rizzo Nervo –. Il dato dei giovanissimi è sempre alto, anche perché molti si spostano autonomamente, e tutto l’anno. Poi, certo, in seguito agli sbarchi estivi i numeri aumentano. Di certo, se consideriamo i dati 2019-2020, quando i minori stranieri non accompagnati erano 289, parliamo di cifre almeno raddoppiate".

Resta il nodo della ’gestione’ dei giovanissimi stranieri soli. "Chi ne ha disponibilità diretta è lo Stato – prosegue l’assessore –. Non vogliamo essere deresponsabilizzati. Ma il Comune non si occupa di sicurezza, se ne occupano altre realtà. Resta, però, un dato positivo che mi fa piacere sottolineare: l’arrivo del nuovo questore Antonio Sbordone ha rafforzato la collaborazione tra Comune, questura, prefettura e forze dell’ordine sul tema dei minori non accompagnati".

Una sinergia che si è vista nell’intervento massiccio per contrastare le baby gang di ragazzini (molti dei quali appartenenti a comunità per minori non accompagnati) al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio.

"La forte alleanza del mondo istituzionale, con una collaborazione costante e non episodica, ognuno con le sue competenze, è il modo migliore per gestire un fenomeno così complicato", conclude Rizzo Nervo.

Rosalba Carbutti