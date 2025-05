Minori stranieri, una campagna della Regione

Una campagna regionale di comunicazione per contrastare le narrazioni allarmistiche e distorte sui minori stranieri non accompagnati. La sta preparando l’Emilia-Romagna, ha annunciato ieri l’assessora al Welfare Isabella Conti. "Racconteremo storie vere, storie positive. Perché dietro ogni numero c’è una persona, un ragazzo, una ragazza, un futuro possibile", ha detto Conti. Sui minori "non possiamo permetterci ambiguità: vanno protetti, accompagnati e messi nelle condizioni di contribuire, domani, alla comunità che li accoglie oggi".