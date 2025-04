Minori trasferiti alla Dozza, Ostellari: “Entro fine estate andranno nei nuovi Istituti penali”

Bologna, 9 aprile 2015 – Grande cerimonia in cappella Farnese a Palazzo d’Accursio per i 208 anni della Polizia penitenziaria. E tra premi ed encomi agli agenti che si sono distinti e picchetti d’onore, sono intervenuti, tra gli altri, i vertici del Corpo e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. Tema in cima all’agenda quello del sovraffollamento delle carceri, di cui la Dozza non è esente, è il caso dei giovani minori trasferiti nel carcere degli adulti (al momento meno di una ventina, ndr).

I giovani minori alla Dozza

Un “trasferimento temporaneo”, ha ribadito il leghista Ostellari, visto che “questi ragazzi sono destinati ai nuovi Ipm, gli istituti penali minorili di Rovigo, L’Aquila e Lecce, entro la fine dell’estate”, come già aveva anticipato al Carlino.

La risposta alle critiche del centrosinistra

Il sottosegretario minimizza le critiche arrivate da alcuni parlamentari, eurodeputati e consiglieri di centrosinistra sulle condizioni dei giovani nel carcere per gli adulti (ma in sezioni separate, ndr) dai pasti agli spazi angusti fino alla mancanza di percorsi educativi: “Si tratta di polemiche che non meritano attenzione, mi attengo ai fatti. E i fatti sono quelli rappresentati dal dipartimento che ha risposto puntualmente a quelle critiche. Noi, come ministero e dipartimento della giustizia minorile abbiamo gestito la situazione con la massima attenzione cercando di far capire che è una situazione temporanea che non toglie nulla a nessuno e garantisce percorsi di rieducazione non promiscua con gli adulti”, è la sintesi.

Il secondo passo, per Ostellari, è la necessità di creare per i giovani detenuti “comunità socio-educative con Comune e Regione, alternative al carcere, così come fatto in Lombardia e Veneto. La disponibilità c’è, quindi mi auguro di avere quanto prima un incontro tecnico per concretizzare”.

Il sovraffollamento e i numeri della Dozza

Resta sul tavolo il tema del sovraffollamento carcerario. Una questione che riguarda la Dozza, come ricorda la Comandante di reparto della Casa circondariale, Annunziata Nudo, dettagliando i numeri e la necessità di personale formato anche alla luce dell’arrivo dei giovani minori: “La situazione della Casa circondariale di Bologna è complessa. A oggi ci sono 784 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 457”, quasi 350 in più. Una piaga “che riguarda tutti gli Istituti, ma il commissario straordinario è al lavoro per ricavare dagli 8mila ai 10mila posti in più in due anni”.

La direttrice della Dozza, Rosa Alba Casella, ammette che la situazione del carcere non è semplice, ma rispetto all’arrivo dei 18 minori, “tutto sta procedendo regolarmente, senza interferenza sul lavoro che i detenuti adulti continuano a fare”.

La polemica della Lega

Non manca qualche polemica in coda all’event da parte dei leghisti presenti, il capogruppo Matteo Di Benedetto e il segretario locale del Carroccio Cristiano Di Martino: “E’ stato un piacere partecipare alla cerimonia in occasione dei 208 anni della polizia penitenziaria. Ma eravamo l’unica forza politica in sala, quindi condanniamo con forza la scelta di Lepore e del Pd di non partecipare e, quindi, di prendere le distanze dalla polizia penitenziaria. Questo continuo disconoscimento delle istituzioni e delle forze dell’ordine da parte della sinistra fanno male a tutto il corpo istituzionale”. In verità ha preso parte per qualche momento iniziale della cerimonia l’assessore Daniele Ara.