"Mio figlio voleva uccidermi. Ma ho vissuto io nella vergogna"

"Ho scritto questo libro per dare forza ai genitori come me, che si trovano davanti figli che li odiano, che li feriscono, che non riconoscono più. La notte che mio figlio ha tentato di ammazzarmi, non era più il ragazzo che avevo cresciuto". La voce di Monica Marchioni è ferma, serena. Si incrina solo quando ripercorre i minuti interminabili di quella notte di aprile del 2021 in cui suo figlio Alessandro Leon Asoli ha tentato di toglierle la vita. Quella notte in cui il ragazzo, all’epoca dei fatti 19 anni, oggi condannato a 30 di carcere, ha ucciso il patrigno, marito di Monica, Loreno Grimandi, con un piatto di pasta al salmone condita con una dose letale di nitrito di sodio.

Oggi Monica sta affrontando questi fantasmi. Lei dice "sono nata, non rinata, perché quella sera in cui è morto Loreno sono morta anche io". E ha raccontato la sua storia, il suo percorso, nel libro ‘Era mio figlio e voleva uccidermi’, scritto a quattro mani con Cristina Battista e pubblicato da Minerva, presentato ieri mattina nel corso del festival ‘Manu scribere’, ospitato in Sala Borsa.

Un vissuto drammatico quello di Monica. E a tratti incompreso da chi, dall’esterno, ha seguito il detto e i suoi sviluppi. "Io sentivo il peso dell’opinione pubblica su di me. Una voce insistente che mi sussurrava che dovevo vergognarmi. Perché ero troppo bionda, troppo svelta a parlare, perché in televisione non piangevo. Anche nella mia città, tra gli amici di una vita, mi sentivo ‘inadeguata’ – racconta –. La difesa di mio figlio aveva detto che ero l’artefice del male commesso da Leon. Ci sono voluti quattro anni di cure, prima fisiche e poi psicologiche, per nascere ancora". Per ricostruire se stessa, dopo la disgregazione: "Una cosa tremenda è stato apprendere che Leon aveva già tentato un’altra volta di avvelenarci, senza riuscirci. Di quella sera ricordo i suoi occhi. Non erano quelli di mio figlio. Non lo conoscevo più".

Nella biblioteca vengono mostrate anche delle lettere scritte da Leon alla madre dal carcere. E la scrittura comparata con le lettere scritte dal ragazzo prima dell’omicidio, come spiega una delle grafologhe presenti all’evento, è completamente diversa. E manifesta, tra tratti e linee, "una situazione irrisolta di disagio in atto".

n. t.