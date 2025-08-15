“Mio padre scippato a 87 anni in via Fioravanti”

Bologna, 15 agosto 2025 – Un altro scippo in Bolognina. Questa volta, stando a quanto racconta il figlio della vittima su un post su Facebook, ai danni di un ottantasettenne. La vittima sarebbe stata agganciata l’altro giorno intorno alle 12 all’angolo tra via Procaccini e via Fioravanti da uno sbandato che gli avrebbe sottratto il borsello per poi allontanarsi a bordo di un bus. Il figlio ha descritto l’uomo come alto circa un metro e 80, rasato e forse di origine nordafricana. Questo ennesimo furto arriva a pochi giorni da un altro episodio analogo, avvenuto alla fermata del bus in via Matteotti. In quella circostanza nel mirino di un malintenzionato era finita una signora di 45 anni, a cui era stato strappato con violenza lo zaino da un centrafricano che, inseguito da un cittadino, lo aveva anche preso a pugni. A raccontare l’episodio era stata Simona Bentivogli, portavoce del comitato ‘Progetto Bolognina’, che aveva assistito alla scena e cercato di bloccare, anche lei, l’uomo. “Siamo in balìa dei delinquenti”, aveva detto al Carlino, riferendo anche dell’atteggiamento sprezzante del ladro che poco dopo lo scippo, avendo perso nella fuga parte della refurtiva, era tornato indietro per cercarla.