"Mio padre stava male, il suo orologio ha chiamato i soccorsi"

"Tengo a raccontare come sono andate davvero le cose". Queste le parole del 40enne che l’altro giorno era in macchina con il padre, 70enne, quando hanno avuto un incidente sugli Stradelli Guelfi a Idice. "Venivamo da Imola. Stava andando tutto bene poi ho notato che mio padre ha iniziato a rallentare e poco dopo è svenuto. Non sapevo cosa fare, ma ho reagito prima che potevo – continua il 40enne –. Ho fatto in modo che l’auto, che per fortuna non è assolutamente incidentata, non rimanesse in mezzo alla strada e l’ho quindi accostata nel campo vicino alla carreggiata". Nel frattempo il dispositivo Apple Watch che il 70enne aveva al polso, percependo parametri cardiaci di emergenza, ha lanciato l’allerta ai soccorsi che, grazie al collegamento con il gps dell’auto, sono arrivati poco dopo.

"Non potevo certo stare lì ad aspettare – racconta il figlio –. Ho slacciato la cintura a mio padre e ho iniziato a fargli la rianimazione cardiopolmonare e carotidea. Ho continuato fino a che i sanitari del 118 non mi hanno detto che, con l’elisoccorso, era arrivato il rianimatore. Hanno continuato queste manovre, lo hanno defibrillato tre volte e poi lo hanno portato via. Mio padre è stato portato all’ospedale in ambulanza: sull’elisoccorso, infatti, in caso di un’ulteriore crisi cardiaca da defibrillare non avrebbero potuto operare prontamente".