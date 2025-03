Miranda confeziona due cioccolatini. Freuler-Ferguson, la premiata diga. Tocco e anticipi: un Lucumi di lusso

Skorupski 7. Bravo a leggere in anticipo i rari affondi degli attaccanti di Baroni. Al 92’ regala il pallone a Rovella e poi gli nega il gol con una paratona.

Calabria 7. Spedisce subito un paio di avvertimenti in forma di interventi fallosi a Zaccagni: serviva anche questo. Ha l’argento vivo addosso.

Beukema 7. Italiano prima lo spedisce sulle tracce di Vecino poi su quelle di Dia: francobollature in entrambi in casi efficaci. Dietro non si rischia nulla: ma non è più una notizia.

Lucumì 7. Piede rapido, anticipi mirati, chiusure geometriche: il meglio del suo repertorio. Nel primo tempo rischia qualcosa quando sfiora il tiro-cross di Vecino: ma ci pensa Skorupski. Poi abbassa la saracinesca.

Miranda 7,5. L’assist per l’1-0 di Odgaard è una giocata d’alta scuola. Nel finale si ripete telecomandando il pallone sulla testa di Fabbian. Fanno 6 assist in campionato: fatturato da trequartista.

Freuler 7. Al 33’ si prende un giallo ‘cumulativo’, nel senso che quando stende Zaccagni paga tutti i falli pregressi ai danni dell’esterno di Baroni. Diga insuperabile, Italiano lo toglie per risparmiargli qualche corsa.

Ferguson 7. Un muro. Un recuperatore di palloni. Una miniera di soluzioni utili.

Odgaard 7,5. La vocazione al sacrificio è nel suo dna, ma per fortuna non dimentica la vocazione a essere attaccante. Al 16’ si tuffa nello spazio lasciato colpevolmente vuoto da Gila sull’assist di Miranda: quinto gol stagionale. Basta e avanza.

Ndoye 8. Quando libera tutti i cavalli del motore risulta imprendibile per i difensori di Baroni. Nella ripresa esagera: gol e assist. Straripante.

Castro 7. Lavoro oscuro e gol di rapina: il decimo in stagione. Anche un giallo post esultanza: sorragazzi. Adesso può volare felice verso l’Albiceleste.

Pobega 6,5. Morde tutti gli avversari e firma l’assist per il gol di Castro.

Fabbian 7. Entra con la voracità di chi vuole prendersi il mondo. Il gol di testa è un mix di tempismo e potenza.

Cambiaghi 6,5. Nel dubbio mette il piedino nel 5-0 di Fabbian.

Dominguez 6,5. Vale il discorso fatto per Cambiaghi: solo che il suo ricamo nel 5-0 è ancora più prezioso.

Dallinga 6. Minuti nelle gambe che, con Castro squalificato, sono l’antipasto della maglia da titolare obbligata col Venezia.

Italiano 8,5. È l’architetto di un Bologna macchina da punti e gol. La rete del 5-0 sembra un ‘frame’ del primo Guardiola: possesso, tocchi di prima, finalizzazione. Goduria pura.

Voto squadra 8

Massimo Vitali