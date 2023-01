’Mirandolina’ convince in versione ’low’

di Marco Beghelli

È stata ben accolta l’anteprima della stagione lirica con la rarissima ’Mirandolina’ di Bohuslav Martinů (da ‘La locandiera’ di Goldoni) offerta in forma di concerto. Quella che veniva presentata come una semplice ’mise en éspace’ del regista Gianmaria Aliverta si fermava nondimeno a un passo dall’allestimento compiuto, mancandole solo il fondale scenografico, sostituito da un’orchestra parata ‘a concerto’.

I pochi mobili e oggetti in scena erano per altro del tutto assimilabili a quelli utilizzati dallo stesso Aliverta nel 2016 per un vero allestimento alla Fenice: un allestimento che attualizzava là come qui il Settecento goldoniano, così che il nobile vanaglorioso diventava un tamarro arricchito, e le finte dame due coatte sguaiate di periferia.

Superato il fastidio iniziale (vedere uomini in slip su un palcoscenico sinfonico è straniante), bisognava tuttavia ammettere che il gioco veniva condotto registicamente con coerenza ed efficacia, grazie anche al ’physique du rôle’ e la bravura scenica – oltreché vocale – di tutti i cantanti, dalla protagonista Olga Dyadiv (solo un po’ artificiosa nella dizione italiana) ai suoi 4 pretendenti Omar Montanari, Simone Alberghini, Andrea Schifaudo e Leonardo Cortellazzi.

Restava in ogni caso la difficoltà di seguire al meglio uno spettacolo solo apparentemente semplice e leggero. Il profluvio di parole monopolizzava infatti gran parte dell’attenzione e l’animata azione scenica faceva il resto, così che la componente orchestrale, meritevole da sola di un interesse esclusivo, rimaneva confinata in terz’ordine. Un peccato, perché la direttrice Oksana Lyniv ha governato con estrema facilità i tanti e interessanti giochi ritmici e contrattempi della partitura, sembrando più con sintonia con queste geometrie quasi spigolose che non fra le morbide e calde volute tardoromantiche delle precedenti prove operistiche bolognesi.