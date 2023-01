Mirandolina: ’gioiosa’ anteprima del Comunale

di Marco Beghelli

Come già nel 2022, quando presentò il primo atto della ’Valchiria’ in forma di concerto, anche quest’anno il Teatro Comunale fa precedere la tradizionale stagione lirica da un’anteprima all’Auditorium Manzoni. Per l’occasione è stato scelto un titolo del tutto inconsueto: l’opera ’Mirandolina’ del compositore ceco Bohuslav Martinu, che sarà eseguita stasera (ore 20), con replica domani (ore 16). Sarebbe interessante se quella dell’anteprima operistica divenisse una tradizione consolidata per il Comunale, così come la proposta costante di opere complete in forma di concerto, soprattutto nel caso di partiture ricche sul piano strumentale e raramente eseguite in scena (nel dopo pandemia, è questo già il terzo titolo, dopo il ’Barbablù’ di Bartók e la ’Iolanta’ di Cajkovskij), così da ampliare facilmente la rosa dei titoli presenti nel cartellone ordinario.

Per ’Mirandolina’ si tratta in specie della prima esecuzione a Bologna, anche se non la prima esperienza per il Comunale, che nel 2003 fornì l’orchestra per una sua esecuzione al Lugo Opera Festival. A distanza di 20 anni, di quelle recite è rimasto Simone Alberghini a interpretare il Marchese di Forlimpopoli, cui si affiancheranno ora Omar Montanari nei panni del Conte d’Albafiorita, Leonardo Cortellazzi per il servitore Fabrizio e Olga Dyadiv come protagonisa. I frequentatori del teatro di prosa avranno riconosciuto nei nomi dei personaggi quelli stessi della celebre commedia ’La locandiera’ di Carlo Goldoni. Il libretto, in lingua italiana, è infatti una riduzione condotta nel 1954 dallo stesso Martinu sull’originale goldoniano, per dar vita alla sua tredicesima opera, che non vide però in scena causa il sopraggiungere della morte.

Quanto alla partitura, non ha quasi nulla di settecentesco, né di italiano: "È una cosetta leggera e senza complicazioni – ne diceva lo stesso autore – che pone l’accento sulla cantabilità, con l’apporto di una piccola orchestra". In realtà, più che alla melodia, la scrittura vocale si affida al canto declamato che fin deborda nell’emissione parlata, in linea con tante esperienze del primo Novecento, aggiungendovi una spiccata inclinazione verso soluzioni armoniche di derivazione slava. Si distacca invece dalle opere coeve per la rinuncia ad ogni descrizione psicologica dei personaggi: "Ne è distante Mirandolina, gioiosa dall’inizio alla fine", e ancor più gli altri personaggi, appena abbozzati dai dialoghi goldoniani ridotti al minimo. Al Manzoni non vedremo propriamente un’esecuzione in forma di concerto, essendo prevista una "mise en éspace" curata dal regista Gianmaria Aliverta, noto per la sua predilezione verso gli spettacoli a basso costo, e che una lettura – invero affatto antigoldoniana – di quest’opera l’aveva già provveduta alla Fenice di Venezia nel 2016. Pure Oksana Lyniv, responsabile dell’esecuzione musicale, ha affrontato ’Mirandolina’ durante il suo apprendistato alla Bayerische Staatsoper di Monaco, nel 2014, quando era assistente del direttore d’orchestra Kirill Petrenko. Per entrambi, l’impegno a pieno ritmo giungerà nelle prossime settimane, con la direzione di ’L’Olandese volante’ per lei (28 gennaio all’Europauditorium) e l’allestimento di ’Madama Butterfly’ per lui (19 febbraio in Fiera).