Mirella Guasti, materia scolpita

Erano gli anni Duemila quando Estemio Serri, fondatore della Galleria Cinquantasei, incontrò per la prima volta Mirella Guasti e decise immediatamente che sarebbe diventata un’artista della propria scuderia. Oggi a dirigere la storica realtà bolognese c’è il figlio Alan, curatore anche della mostra che intende rendere omaggio alla scultrice veneta che quest’anno spegne 90 candeline. La personale, appena inaugurata in via Mascarella 56b, propone un ricco corpus di opere della produzione di Guasti a partire dagli anni ’80, basata prevalentemente sull’uso di due materiali: la terracotta e il bronzo. Tuttavia, come scrive Rossana Bossaglia nel catalogo edito dalla galleria, "i differenti materiali e le tecniche che utilizza, portano ad effetti profondamente diversi, anche sul piano stilistico: le terrecotte puntano su una pastosità fisica delle figure che è molto vicina a quella naturale. Quando lo stesso personaggio è in bronzo, in genere si asciuga e assottiglia". All’inizio della carriera, Guasti tendeva a definire la ritrattistica in modo forte e preciso, poi le sue figure si sono allungate a tal punto da divenire simboliche e altamente riconoscibili. Quindi, se le prime opere erano caratterizzate dalla carnalità, quelle successive "sembrano perdere la loro concretezza fisica e si assottigliano trasfigurandosi".

Manuela Valentini