’Misericordia’: le storie fragili e ’infernali’ di Emma Dante

Prosegue la 29esima edizione di ’Visioni Italiane’ (il festival promosso dalla Cineteca, in corso fino a domenica) e oggi è il giorno di Emma Dante: in calendario infatti c’è un doppio appuntamento al cinema Lumière con la regista, che terrà prima una masterclass alle ore 18, in dialogo con la giornalista Paola Naldi, e poi presenterà alle 20 l’anteprima del suo nuovo film, ’Misericordia’.

Il protagonista del film, Arturo (Simone Zambelli), vive in un mondo ai margini: una baraccopoli cadente tra il mare e il monte. Orfano e menomato, è accudito da tre prostitute amiche di sua madre, che di giorno sferruzzano e cuciono e di notte lavorano. Emma Dante trasporta così sotto la luce della Sicilia l’universo famigliare e ferino che nell’originale pièce teatrale era invece chiuso nel buio di una stanza.

"Misericordia racconta una realtà squallida – racconta la regista, una delle figure più originali del panorama italiano –, intrisa di povertà, analfabetismo e provincialismo, esplora l’inferno di un degrado terribile, sempre di più ignorato dalla società. Racconta la fragilità delle donne, la violenza che continua a perpetuarsi contro di loro, la loro disperata e sconfinata solitudine. Tre donne vivono in una baracca dentro un borgo marinaro formato da una serie di casupole di pietra grezza affiancate l’una all’altra; alle spalle delle casupole, in mezzo a rifiuti e rottami, risalta una montagna maestosa".