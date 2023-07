Miss Bologna torna a brillare in riva al Reno

Veronica Pasini, 19 anni, da Lama di Reno a Marzabotto, è Miss Bologna 2023. Alice Galante, 21 anni, da Sassuolo (Modena) è Miss Chosco Lido, la prima miss con il titolo intestato al nuovo Lido di Casalecchio inaugurato poco più di due settimane fa. Entrambe sono state incoronate al termine di una serie di sfilate, esibizioni e prove di abilità andate in scena giovedì sera sul palcoscenico allestito ai margini del Chiosco Lido, dove si sono tenute le selezioni per le finali regionali di Miss Italia, e accedono alle finali regionali che il 7 agosto si terranno al Corno alle Scale.

A incoronarle una giuria di 14 tra esperti e professionisti, guidati da Martina Ferronato, promotrice degli eventi di Chiosco Lido e figlia di Giuseppe Ferronato, uno dei soci di Frl Food, la società che gestisce tutto il nuovo Lido di Casalecchio. "Il 13 settembre 1947 venne eletta la prima Miss Isolaverde, la miss dello spartiacque tra la Chiusa storica e la chiusa nuova che stava di fronte al Lido, tornato a ripopolarsi dopo la guerra", racconta Andrea Papetti Ceroni, autore con Pierluigi Chierici del volume "Quando i Bolognesi avevano un Lido a Casalecchio".

"Dopo le selezioni di Miss Italia – annuncia Giuseppe Ferronato – al Chiosco Lido vogliamo portare il 9 settembre prossimo ’Bravissima’, il talent show tutto al femminile di Valerio Merola. E, in un prossimo futuro, non è esclusa una gestione dell’Isola Verde, oggi chiusa per motivi di sicurezza". Gestite dalla Gym Events di Marco Pellegrini, esclusivista per l’Emilia Romagna del concorso nazionale Miss Italia, le selezioni di Miss Italia tornano a Casalecchio dopo quelle tenute l’ultima volta a luglio 2019 sulla terrazza del ristorante Tramvia Cantina e Cucina di Antonio Gasperini. Gli anni del Covid hanno tenuto le miss lontane dalla cittadina sul Reno. Ora sono tornate e con grande favore di pubblico al Lido.

L’altra sera erano in 24 a contendersi le due maggiori fasce in palio, Miss Bologna e Miss Chiosco Lido. Coordinate da Yesi Phillis e sotto la direzione artistica di Antonio Borrelli, le miss si sono sottoposte alle cure dei parrucchieri Framesi, hanno sfilato con le musiche scelte da Massimo Chiodi e non hanno mancato un flash del fotografo di Miss Italia Angelo Caiazzo. A Linda Morselli è andata la fascia di Miss Rocchetta, a Greta Bertoni, quarta, quella di Miss Framesi. Fasce anche per le quinte classificate, Carlotta Cotti e Megan Bissacco, e per le seste classificate, Giulia Santi, Isabella Marchetti e Elisa Rossi.

Nicodemo Mele