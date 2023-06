Miss Italia, prima reginetta dopo il maltempo

Dopo un mese e mezzo di sosta forzata a causa del maltempo, in piazza Falcone e Borsellino a Pianoro, è ripartito il tour di Miss Italia organizzato dal talent scout bolognese Marco Pellegrini della Gym Events. Le candidate, la maggior parte debuttanti, sono arrivate a Pianoro alle 14 per il casting, accolte dalla coordinatrice Yesi Phillips, per poi prendere parte alle prove con il direttore artistico Antonio Borrelli. Alle 18 a bordo di auto del gruppo Morini le 18 miss hanno preso parte ad un tour enogastronomico sul territorio. Alle 20 sono passate nelle mani dello staff del salone AR parrucchieri di Castenaso by Rosa Pertosa per Framesi, che ha curato il look delle candidate, e alle 21.30 ha preso il via con la coreografia lo show di due ore e trenta reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di alcuni imprenditori, di attività commerciali e produttive del territorio, e della Pro Loco di Pianoro.

Poco prima della mezzanotte la premiazione: al sesto posto la 19enne bolognese Elisa Rossi a pari merito con la 18enne Greta Manghi di Bagnolo in Piano (Re). Quinta classificata la 17enne Filomena Esposito di Vignola (Mo), mentre la fascia di miss Framesi se l’è aggiudicata la 21enne Alice Galante di Sassuolo (Mo). Miss Rocchetta Bellezza se l’è aggiudicata la 19enne Sofia Demetes di Parma, il titolo di miss Miluna Pianoro è stato assegnato ad Alessia Scita 20enne di Parma. A vincere la serata la 20enne Sara Paioli di Anzola, studentessa universitaria, che pratica karate a livello agonistico ed equitazione, incoronata da Maria Grazia Bologna, che passa il testimone. Sara accede alle finali regionali che si concluderanno il 26 agosto.