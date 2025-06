Missione a New York. Agroalimentare in vetrina

È ufficialmente iniziata la missione dell’Emilia-Romagna a New York, in occasione del Summer Fancy Food Show, il più importante evento statunitense dedicato all’innovazione e alle specialità alimentari. La Regione, guidata dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore all’agricoltura Alessio Mammi, si presenta con oltre 40 realtà produttive, in collaborazione con Eataly, Alma Scuola, Unioncamere, Art-ER, Apt Servizi e i Consorzi di Tutela. Obiettivo: promuovere l’export e difendere l’autenticità delle produzioni emiliano-romagnole, già protagoniste di un export agroalimentare che supera i 10 miliardi di euro.

Tra le eccellenze presenti: Aceto Balsamico di Modena Igp e Dop, Parmigiano Reggiano Dop, Prosciutto di Parma Dop, Piadina Romagnola Igp, Grana Padano Dop, Riso del Delta del Po Igp, Amarene brusche di Modena Igp ed Enoteca Regionale. Numerosi i momenti clou: incontri con operatori, giornalisti e food blogger internazionali, appuntamenti istituzionali con la Niaf – Fondazione nazionale italo-americana – e la valorizzazione della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco.

"Siamo qui per difendere i nostri prodotti e rilanciare l’export – ha dichiarato de Pascale –. I cittadini del mondo devono poter acquistare alimenti di cui conoscono origine, qualità e sicurezza. Vogliamo convincere anche il mercato americano che non esistono prodotti migliori di quelli dell’Emilia-Romagna. La libertà del commercio si difende anche con la qualità".

Una missione che unisce tradizione, territorio e visione internazionale.