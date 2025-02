Missione in Senegal. Come donare farmaci

Anche quest’anno è in partenza per il Senegal la missione umanitaria di Kasomay che vede coinvolti medici, operatori sanitari e volontari del territorio circondariale. Un impegno, iniziato nel 2011, che ha dato la possibilità a molti bambini africani di essere visitati e curati gratuitamente con tanto di cicli terapici, percorsi diagnostici, ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici quando necessari. Ma in carico c’è anche la gestione dei problemi di salute della popolazione pediatrica del posto per affrontare malattie acute e croniche.

Un sistema costruito all’interno del servizio sanitario pubblico locale che prevede la collaborazione di operatori sanitari senegalesi che lavorano quotidianamente sul territorio. Per non parlare dei progetti di educazione sanitaria finalizzati a favorire un uso mirato e congruo dei farmaci e ad aiutare la popolazione a riappropriarsi di una sana alimentazione. Vincolante, però, l’aiuto di tutti anche da casa. Ecco perché, nelle farmacie di Dozza e Toscanella, è ora possibile donare farmaci che diventeranno parte integrante della scorta in dotazione alla nuova missione diretta in Senegal per garantire cure pediatriche ai bambini della Casamance (www.kasomay.org).