"Misura coerente. Le ordinanze emesse seguono tutti i criteri"

Simona Larghetti, consigliera comunale e delegata metropolitana alla sicurezza stradale, che ne pensa della direttiva?

"Non mi sembra che la direttiva ci spinga a rivedere i provvedimenti che abbiamo preso, anzi mi sembra coerente".

In che modo?

"Abbiamo operato nel regime delle norme vigenti, perché le nostre ordinanze sono state fatte con le normative vigenti coerenti alle ordinanze di tutte le zone 30 d’Italia. Non vedo perché dovremmo tornare indietro. La direttiva esplicita quali devono essere i criteri per individuare nuove zone 30: ipotizzando che non sia retroattiva e verificando quei criteri, l’istruttoria che noi abbiamo fatto, relativamente alle ordinanze già emanate e alle zone che sono state individuate da ricomprendersi nel progetto ’Città 30’, a nostro avviso già rispettano quei criteri".

Quindi?

"In questo senso, la direttiva non modifica in nessun modo la nostra strategia. Chiarisce i contesti in cui è opportuno mettere il limite dei 30, e ci sono delle strade che non sono ricomprese, ma che già rispettano quel criterio. Ora bisogna comprendere bene il contenuto della direttiva e anche eventuali retroattività sui provvedimenti passati. Le direttive, normalmente, si riferiscono al futuro".

Con il ministero troverete un punto d’incontro?

"Credo sia già stato trovato, stando agli atti. Al di là delle dichiarazioni, le amministrazioni e le istituzioni parlano per atti. E l’unico atto per ora è stato questa direttiva. Stando alle dichiarazioni, invece, credo troveremo un punto d’incontro dopo le Europee".

Il calo degli incidenti del 21% dà ragione al modello proposto. Cosa dice a chi ancora lo critica?

"Il modello per funzionare ha bisogno della collaborazione di tutti e di interventi, anche del ridisegno delle strade. Questa mattina (ieri, ndr), infatti, è stata inaugurata una piazza scolastica. Chi ancora non ha un’opinione positiva, probabilmente non è ancora stato toccato dai benefici. Ma vedo già persone inizialmente contrarie che ora comprendono il progetto. È normale, quindi, che le critiche ancora non si siano spente: ci vuole tempo".

Mariateresa Mastromarino