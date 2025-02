Misurare il tempo, conferenza-show

Domani alle 21 al teatro comunale di Persiceto si tiene ‘Il secondo invisibile. La misura del tempo dalle stelle agli atomi’, conferenza-show di Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico. "Fin dall’antichità l’uomo ha cercato di scandire il tempo in maniera sempre più precisa. Un viaggio per capire come e perché questa ricerca influenza le nostre vite". Conservando il biglietto e presentandolo al museo ‘Fisica Experience’ a Persiceto, entro il 23 marzo, si potrà visitare gratuitamente il museo.