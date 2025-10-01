Misure anti smog, stop ai motori inquinanti. E in casa temperatura massima di 19 gradi

Da oggi fino al 31 marzo 2026 tornano in vigore in Emilia-Romagna i divieti stagionali per la qualità dell’aria. Nei Comuni di pianura, dal lunedì al venerdì (8.30-18.30), stop ai veicoli diesel fino a euro 4, benzina fino a euro 2, metano-benzina e Gpl-benzina fino a euro 2, ciclomotori e motocicli fino a euro 2. Nei Comuni con più di 30.000 abitanti, nell’agglomerato di Bologna e nei Comuni volontari, ricorda la Regione, le limitazioni si estendono in caso di attivazione delle misure emergenziali e anche alle domeniche ecologiche, con il blocco dei diesel fino a euro 5. Gli altri divieti riguardano l’utilizzo di caminetti e stufe a biomassa legnosa fino a 3 stelle incluse e la riduzione delle temperature negli edifici (massimo 17 gradi per le attività industriali e 19 per le abitazioni, con una tolleranza di due gradi).