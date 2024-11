Mix di droghe spacciato come ’cocaina rosa’, due arresti

Un mix di stupefacenti mescolati con colorante alimentare e venduti come ‘cocaina rosa’, la potente droga sintetica da qualche tempo al centro di polemiche per la sua popolarità fra i giovani e per la sua pericolosità. È quanto hanno trovato i carabinieri di Bologna durante un controllo in un’abitazione della periferia, che ha portato all’arresto di due persone: una donna di 54 anni e un uomo di 50. Nello specifico, i militari della stazione San Ruffillo hanno sequestrato circa 30 grammi di cocaina di colore rosa, 8 grammi di hascisc e materiale per la preparazione delle dosi. Per primo è stato controllato l’uomo, visto uscire da un condominio dove si sospettava ci fosse un giro di spaccio ed è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina di colore rosa. I carabinieri hanno poi perquisito l’appartamento, nello stesso edificio, dove abita la 54enne e dove sono stati trovati ulteriori 20 grammi di ’coca’, hascisc e materiale per il confezionamento. La vera cocaina rosa è un cocktail di droghe sintetiche, tra cui ketamina, metanfetamina, ecstasy e crack.