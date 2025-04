Mobbing a un lavoratore: "L’azienda lo risarcisca"

Un sindacalista lavoratore della Palletways di Sala sarà risarcito per il mobbing subito in ditta. Il tribunale del lavoro ha condannato l’azienda a pagare una somma economica di risarcimento al lavoratore. All’epoca dei fatti l’azienda si trovava a Lippo di Calderara e poi si è spostata a Sala in un nuovo insediamento.

La vicenda la segnala, in una nota il sindacato Filt-Cgil Bologna. "Nei giorni scorsi – spiega Carlo Parente funzionario della Filt- Cgil Bologna –, il tribunale di Bologna sezione del lavoro ha emesso una sentenza di primo grado di condanna dell’azienda Palletways Italia Spa di Sala. Secondo il giudice, l’azienda ’è responsabile nella causazione del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima’, e per questo viene condannata al pagamento di una somma economica in qualità di risarcimento del ’danno non patrimoniale complessivamente sofferto dal lavoratore per effetto di tutte le condotte mobbizzanti tenute nei suoi confronti’".

La vicenda, precisa Parente, risale al 2017, quando un lavoratore denunciò comportamenti di mobbing nei suoi confronti. "Nel 2023 – continua il sindacalista –, il tribunale di Bologna condannò otto lavoratori della logistica a 10 mesi di reclusione per reato di mobbing e violenza privata nei confronti del collega di lavoro, nonché delegato Filt-Cgil". E Parente aggiunge: "Furono riconosciuti anche l’aggravante delle più persone riunite, il reato di lesioni consistite in ‘stress da mobbing’ e il riconoscimento di un risarcimento a favore del lavoratore costituitosi parte civile".

Sulla questione Palletways aveva già replicato in merito alla condanna: "La sentenza penale – aveva detto l’azienda – non definitiva è inerente a fatti accaduti nel passato, precedentemente all’internalizzazione dei lavoratori addetti al magazzino e quando Palletways non era datore di lavoro né legittimata a esercitare alcun potere disciplinare sulle persone interessate non potendo avere, peraltro, la giusta contezza degli episodi". E ancora: "Nel caso in oggetto non sono mai segnalati a Palletways fatti specifici che potessero integrare soprusi, prevaricazioni, insulti o aggressioni, né altre condotte riferibili a mobbing. Riguardo alle cautele adottate, è evidente che, una volta appresi i contorni della vicenda, la società si è immediatamente prodigata al fine di evitare i paventati disagi con ogni mezzo possibile, tra cui anche il mantenimento di orari e luoghi separati tra i soggetti interessati".

p. l. t.