Mobbing al sindacalista, l’azienda Palletways:: "All’epoca non eravamo noi i datori di lavoro"

In merito alla notizia della condanna di otto lavoratori per mobbing e violenza privata nei confronti di un sindacalista della Cgil, interviene l’azienda Palletways: "La sentenza penale, non definitiva, è inerente a fatti accaduti nel passato, precedentemente all’internalizzazione dei lavoratori addetti al magazzino e quando Palletways non era datore di lavoro né legittimata a esercitare alcun potere disciplinare sulle persone interessate, non potendo avere, peraltro, la giusta contezza degli episodi".

E ancora: "Nelle frasi attribuibili al sindacato Filt Cgil si accredita l’idea che Palletways si sia totalmente disinteressata della situazione, pur essendone in ipotesi consapevole, sino a far intendere, in maniera non corrispondente al vero, che l’azienda sia stata in qualche modo corresponsabile di quanto accaduto o l’abbia perpetuato (o lo perpetui tuttora)... La realtà è totalmente diversa e nel caso in oggetto non sono mai stati segnalati a Palletways fatti specifici che potessero integrare soprusi, prevaricazioni, insulti eo aggressioni, né altre condotte riferibili ad un presunto mobbing. Riguardo alle cautele adottate, è evidente che, una volta appresi i contorni della vicenda nel febbraio 2020, la società si è immediatamente prodigata al fine di evitare i paventati disagi, con ogni mezzo possibile, tra cui anche il mantenimento di orari e luoghi separati tra i soggetti interessati".