Mobbing e violenza privata verso un delegato Cgil: condannati otto delegati sindacali

Bologna, 20 novembre 2023 – Otto persone sono state condannate a dieci mesi dal tribunale per mobbing e violenza privata ai danni di un loro collega, delegato della Filt-Cgil. A darne notizia è la stessa Cgil, spiegando che alcuni dei condannati all'epoca dei fatti (a iniziare dal 2016) avevano “un ruolo significativo” nel sindacato Si Cobas e sono attualmente delegati Si Cobas e Usb. Il contesto è il lavoro di operai impegnati in movimentazione merci e logistica per conto di una grossa multinazionale del settore delle spedizioni.

Il lavoratore vittima, assistito dall'avvocato Stella Pancari ricopre tuttora il ruolo di rappresentante sindacale per la Filt Cgil e nel 2016 aveva denunciato di subire una persecuzione da parte dei colleghi di altre organizzazioni sindacali. Oltre alla violenza privata erano contestate lesioni consistite in “stress da mobbing” e il giudice ha riconosciuto 15mila euro di risarcimento a favore del lavoratore costituitosi parte civile.

"Le aziende che si sono succedute nell'appalto di logistica del magazzino di Palletways di Sala Bolognese, nonché la stessa multinazionale inglese che aveva assunto l'intera forza lavoro a decorrere dal 2017, non hanno tutelato il lavoratore e anzi, in più occasioni, hanno sospeso dall'attività la vittima di queste violenze gratuite e inaudite per evitare scioperi o boicottaggi da parte dei lavoratori risultati oggi condannati”, commenta il sindacato.

E ancora: “Siamo vicini al nostro delegato – continua la nota – che ha voluto, con determinazione e dignità, portare avanti una battaglia per la giustizia e per un ambiente di lavoro dove i diritti di tutti siano rispettati. Esprimiamo quindi la nostra solidarietà al delegato: continueremo a stare nei cantieri per tutelare i lavoratori e le loro condizioni. Chiediamo inoltre a tutti i soggetti che a qualunque titolo possono concorrere a determinare le condizioni in questo settore, di prendersi ognuno le proprie responsabilità, intervenendo affinché simili comportamenti non vengano minimizzati e non abbiano più spazio nel settore”.