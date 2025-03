Mobike selvagge, bici abbandonate ovunque: oltre mille multe

Bologna, 24 marzo 2025 – “Le bici elettriche a noleggio vengono lasciate ovunque con totale mancanza di rispetto: sui marciapiedi, agli ingressi, perfino in mezzo alla strada”. Il tenore delle lettere che arrivano al Carlino sul tema Mobike è sempre lo stesso o molto simile. Eccone un’altra: “Da quando è stato messo il posteggio per le biciclette da noleggiare in via Settembrini, zona Birra, queste molto spesso vengono ‘parcheggiate’ sul marciapiede di via Triumvirato, di fronte alla chiesa, perché evidentemente chi le usa fa fatica a fare 10 passi in più. I soliti maleducati cafoni impediscono il camminamento regolare, soprattutto in caso di anziani in carrozzina o con deambulatore”. La lista di ‘denunce’ è lunga e potrebbe continuare.

Eppure, secondo i dati in possesso del Comune, gli ‘abbandoni’ e i parcheggi selvaggi delle Mobike sono in netto calo. A fronte, invece, di un utilizzo sempre più diffuso del servizio: sembrerebbe quindi più che altro un problema di percezione dei bolognesi, forse perché le aree dove è possibile noleggiare i mezzi si ampliano sempre di più e anche gli stalli dedicati sono in crescita. Parlando di numeri, le multe per parcheggi illegali – quindi per chi lascia la bici in una no-parking zone, come giardini pubblici, spazi privati, aree di cantiere e così via – sono in calo, mentre l’utilizzo del bike-sharing cresce. Le sanzioni erano state 2.444 nel 2022 su un totale annuo di 1.250.748 corse (0,2%), scese poi a 1.088 su 2.089.177 nel 2023 (0,05%) e risalite nuovamente a 1.561 su 2.927.111 nel 2024 (sempre lo 0,05%). E c’è di più: le penali fatte a chi parcheggia il mezzo al di là dall’area operativa del servizio, quindi fuori città o fuori dai vari perimetri ammessi nei quartieri, erano state 3.789 nel ‘22 (0,3%), 2.973 nel ‘23 (0,14%) e 2.551 nel ‘24 (0,09%).

E ancora: le multe per ‘no foto’, cioè le sanzioni fatte a chi non fotografa la bici a fine corsa rendendo difficile l’attribuzione della responsabilità in caso di parcheggio improprio, sono state 52.050 nel ‘22 (4,16%), 23.936 nel ‘23 (1,15%) e 15.486 nel ‘24 (0,53%). Infine, i verbali per chi va in due sulla bicicletta: una pratica sempre più diffusa e dannosa anche per la tenuta delle Mobike, oltre che per gli utenti. I controlli sono partiti a settembre dello scorso anno e in quattro mesi le sanzioni sono state 243 (23 quelle nel 2025, fino al 18 marzo). Insomma, dati che sembrerebbero smentire la convinzione che le Mobike vengano sempre più abbandonate o sistemate irregolarmente qua e là per strada, dove capita.