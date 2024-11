"Mobilità a ostacoli e affitti da incubo"

Focus sui trasporti per Noemi Pollastri, 20 anni e studentessa dell’Alma Mater, che arriva da Pistoia. "Tra lavori e cantieri la mobilità è compromessa – dice –. Le linee che mi portano in università sono state soppresse: mi sposto a piedi, anche la sera quando torno da sola". Al centro anche "l’emergenza abitativa, che evidenzia prezzi folli – continua –. E le case spesso sono in condizioni disastrose: io sono fortunata, ma ci sono studenti che pagano molto di più". Oltre a questo, "la zona universitaria è un punto di socialità importante, dove è necessario organizzare eventi per scambiare idee e opinioni". Essendo "fuori sede non potrò votare. In realtà non sapevo delle elezioni, non ne ho sentito molto parlare".