Mobilità, sicurezza e welfare. Le richieste ai futuri sindaci

Potenziare le linee extraurbane dei bus e la frequenza delle fermate dei treni. Più sostegno ad anziani, ai disabili e ai loro caregiver, prevenzione e supporto alle vittime di furti e truffe. Infrastrutturer efficaci, strade in buono stato, illuminazione pubblica funziontante. Sono queste le priorità espresse in un questionario lanciato da Cna in vista delle amministrative dlel’8 e 9 giugno in 38 Comuni bolognesi. Un tema prioritario per molti cittadini è la sicurezza pubblica e viene richiesta un’efficace vigilanza, presenza delle forze dell’ordine e misure per contrastare la criminalità e l’insicurezza nelle strade e nei quartieri.

"Come è stato fatto per le imprese – spiega Antonio Gramuglia, presidente Cna Bologna – attraverso un questionario abbiamo chiesto a cittadini e pensionati Cna quali fossero le loro priorità da indicare ai candidati in corsa e ai futuri sindaci. Sono circa 6mila i soci Cna cittadini e 5mila i soci Cna pensionati interessati con la residenza in questi 38 Comuni al voto. Ogni realtà ha le sue specificità, ma è possibile a livello metropolitano individuare quali siano le urgenze trasversali ai territori". Mobilità e trasporti pubblici sono la prima delle priorità per il 65% dei cittadini e pensionati bolognesi.

Nel dettaglio – prosegue Gramuglia – "richiedono un aumento di collegamenti bus dal loro Comune verso Bologna e verso le frazioni del loro territorio, ma anche una maggiore opportunità di utilizzare la ferrovia per raggiungere Bologna, quindi un aumento della frequenza delle fermate e a orario cadenzato".

Sempre in tema mobilità, "viene richiesta la manutenzione delle strade, in particolare in quei Comuni colpiti dall’alluvione". La seconda priorità, con una media del 50% (le persone potevano dare più risposte), riguarda la sicurezza, in particolare a fenomeni di “microcrimine”, che però pare che in alcune zone siano in crescita.

"Sono molti quelli che hanno apprezzato gli accordi firmati dai Comuni per il rimborso alle vittime di furti, truffe e scippi – spiega Lorenzina Falchieri, presidente Cna pensionati Bologna –. Accordi firmati con associazioni dei pensionati come la nostra". Il potenziamento dei servizi socio-sanitari è una priorità per il 30% degli intervistati, mentre il 35% è preoccupato dalle criticità legate al rischio idrogeologico,per cui vengono richieste misure di protezione e prevenzione mettendo in sicurezza i corsi d’acqua. Un 20%, infine, chiede di potenziare l’offerta culturale, spettacolare e turistica.